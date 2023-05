Resta senza benzina e si perde in autostrada: anziano salvato dalla Polizia

Un'altra (bella) storia bresciana al Giro d'Italia, aspettando la partenza da Sabbio Chiese della tappa di martedì: sono stati premiati come "Eroi della sicurezza" i due poliziotti che il 7 ottobre dello scorso anno aiutarono un anziano che era rimasto senza benzina in autostrada, all'altezza del casello di Rovato sulla A4. Si tratta di Mattia Balter, assistenza capo coordinatore della Polizia di Stato, e Annalisa Laganà, agente della sottosezione della Polizia Stradale di Seriate: sono stati premiati alla partenza della tappa del 21 maggio da Seregno a Bergamo. Premiato anche Andrea Locati, operatore di esercizio del tronco di Milano della A4, per aver salvato la vita a un ragazzo.

Cosa è successo il 7 ottobre

Tutto successo la mattina del 7 ottobre 2022: quel giorno, la pattuglia composta da Balter e Laganà si era recata, su segnalazione di un casellante, alla barriera autostradale di Rovato sulla A4. Qui c'era una persona che avrebbe voluto entrare in autostrada a piedi: giunti sul posto, gli agenti si trovarono di fronte a un uomo anziano, spaventato e confuso. L'uomo, di nazionalità croata, non parlava italiano: in qualche modo è riuscito a farsi capire, spiegando di essere rimasto senza benzina e di aver abbandonato l'auto sulla A4, ma senza ricordarsi dove.

I due poliziotti hanno fatto salire l'anziano sull'auto di servizio per trovare il veicolo: dopo aver individuato e recuperato il mezzo, hanno accompagnato l'anziano negli uffici della Polstrada dove è stato infine contattato il figlio, che ha riconosciuto il padre scomparso, malato di diabete. Era partito da Zagabria, aveva attraversato la Slovenia ed era infine rimasto senza benzina. "I due agenti - si legge nella motivazione del premio - hanno permesso che un padre di famiglia confuso e spaventato potesse tornare a casa".