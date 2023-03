Travagliato: Antares Vision, fatturato record e utile a 18,2 milioni di euro

I ricavi volano a 223,5 milioni di euro, +25% sul 2021: l'ebitda (margine operativo lordo) è a quota 40,6 milioni, con marginalità al 18,2%, infine l'utile netto si attesta a 18,2 milioni di euro, +47% rispetto all'anno precedente. Sono i numeri del bilancio consolidato (2022) di Antares Vision Spa, multinazionale bresciana - quartier generale a Travagliato - leader nel settore della tracciabilità e del controllo qualità attraverso la gestione integrata dei dati.

"L'ottimo risultato in termini di fatturato - si legge in una nota dell'azienda - conferma il trend di crescita e la grande capacità di delivery del gruppo, che nel secondo semestre ha generato ricavi per quasi 140 milioni, con una crescita di oltre il 60% rispetto al primo semestre 2022 e di oltre il 34% rispetto al secondo semestre 2021. Nel quarto quadrimestre del 2022 i ricavi sono stati pari a 90,2 milioni, in crescita del 51,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

I numeri del 2022

Per quanto riguarda l'evoluzione dei ricavi su base geografica, il mercato più significativo è ancora quello continentale (98,2 milioni in Europa nel 2022, il 44% del totale del fatturato: 33,6 milioni in Italia) ma è ormai tallonato dalle Americhe, 90,1 milioni (+45,8%) trascinato dagli Stati Uniti (74 milioni): seguono Africa e Medio Oriente (19,8 milioni, pari al 9% del totale) e Asia e Oceania (15,5 milioni, il 7%).

"Il 2022 - spiega Emilio Zorzella, presidente di Antares Vision Group - è stato un anno di crescita in termini di risultati, potenziamento dell'offerta di soluzioni, brand awareness e allargamento del perimetro, grazie a una nuova organizzazione interna e a un posizionamento unico e distintivo del proprio ecosistema integrato e scalabile di tecnologie. Per il 2023 ci attendiamo ricavi in crescita a doppia cifra (tra i 250 e i 260 milioni di euro, ndr), accompagnati da un miglioramento della marginalità e riduzione del livello di indebitamento".

Antares Vision Group

Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali) e nel Fmcg (Fast-Moving Consumer Goods): il gruppo è leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governativa. Antares Vision è quotato da aprile 2019 su Aim Italia e da maggio 2021 su Euronext, segmento Star, da luglio 2022 incluso nell'indice Euronext Tech Leaders: è presente in 60 Paesi del mondo, occupa circa 1.200 dipendenti e vanta una rete di oltre 40 partner internazionali.