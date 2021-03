Annalisa canta “Dieci”: il video è girato nella metropolitana di Brescia

Mai così bresciano il Festival di Sanremo: tra ospiti e cantanti in gara, ora anche il video di Annalisa, girato in metro a Brescia Due

Mai così bresciano il Festival di Sanremo 2021, edizione numero 71: ormai volge al termine, conto alla rovescia – sabato sera si decide – per vincitori e premi. Facciamo un riepilogo: per cominciare, due cantanti in gara, oltre all'inossidabile Francesco Renga anche Fausto Zanardelli, frontman insieme a Francesca Mesiano dei Coma_Cose. E poi gli ospiti, e che ospiti: la super-modella Vittoria Ceretti, che ha fatto da co-conduttrice (per una sera).

E ancora Cristina Girelli, star del calcio femminile nata a Gavardo e oggi bomber della Juventus; l'esibizione di Fausto Leali, chiamato ad apparire insieme ai tanti ospiti di una serata memorabilia (in cui li ha cantato, tra le altre, “Mi manchi”). Può bastare? Macché. Al lungo elenco della brescianità sanremese si aggiunge, in ultima ma non per importanza, la giovane e bella Annalisa.

La cantante, già sul lago di Garda qualche mese fa per girare un video (pubblicitario) sulla Terrazza del Brivido, è tornata in provincia stavolta per il videoclip ufficiale della canzone “Dieci”, in gara a Sanremo 71 (per la cronaca: per Annalisa è la quinta partecipazione, miglior piazzamento – per ora – nel 2018 quando è arrivata al terzo posto assoluto).

Il video tutto girato nella metro

Il video di “Dieci”, infatti, è stato girato interamente nella metropolitana cittadina, salendo e scendendo le scale di Brescia Due oltre a qualche ripresa tra i vagoni e la metro in movimento, riempita di comparse e ballerini (tutti “tamponati”, è ovvio, nel rispetto dei rigidissimi protocolli sanitari). “Finalmente possiamo svelarvi il progetto che a lungo abbiamo dovuto mantenere segreto”, ha fatto sapere il Gruppo Brescia Mobilità. solo pochi giorni fa sui canali social, Facebook e Instagram.

“Il destino – si legge ancora nel post – ha voluto che il lancio del video ufficiale coincidesse proprio con l'ottavo compleanno della metro, trasformandosi così in un bellissimo regalo. Non possiamo quindi che essere felici di questa scelta, che ci dimostra come la metro non sia più solo un affare bresciano, perché la sua bellezza e modernità hanno raggiunto ormai tutta Italia”.

Nuovo album in uscita il 12 marzo

Classe 1985, Annalisa Scarrone – nota semplicemente come Annalisa – è uno dei volti più freschi della musica pop italiana, con tonalità da cantautrice. La sua fama esplode nel 2011, quando arriverà seconda al talent show Amici, vincendo però il premio della critica. Nel 2019 è uscito l'album “Nuda”, che dal 12 marzo verrà riproposto in una versione “repack”, per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera. Nel nuovo disco, ovviamente, non mancherà il brano “Dieci”, con cui Annalisa è in corsa al Festival di Sanremo.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dVLen7OOG38" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>