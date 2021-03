Opportunità di vacanza (e lavoro): apre sul lago d'Idro il nuovo Glamping Boutique

Si chiamano “glamping”, dalla fusione delle parole inglesi “glamour” e “camping”: nei fatti è un campeggio, ma di lusso. Se ne contano diversi anche nella nostra provincia (e dintorni), in gran parte sul lago di Garda: ma per la primavera in arrivo, probabilmente dalla seconda metà di maggio, è prevista l'apertura di una nuova struttura sul lago d'Idro. Si tratta del nuovo Glamping Boutique di Anfo, che fa parte del gruppo “Vacanze col cuore”, holding italo-olandese (con sede a Manerba) gestita da Loek Van De Loo, considerato dal settore del turismo open-air europeo uno dei precursori del cambiamento in chiave glamping della vacanza all'aria aperta.

Ad oggi il gruppo gestisce 6 resort di proprietà, ma che diventeranno 8 nel 2021: oltre al “Lago d'Idro Glamping Boutique” di Anfo, infatti, si aggiungerà anche il “Papillon Country Resort” di Denekamp, in Olanda. Anche il nuovo glamping sull'Eridio rispetterà la storica organizzazione di spazi e servizi che caratterizza le altre strutture: a partire dagli alloggi, mobile home e tende lodge, in ampi (e sparsi) spazi così da garantire privacy e tranquillità.

Il nuovo glamping sul lago d'Idro

E ancora, niente auto all'interno (in pratica un resort car-free) e servizi come ristorante, bar, market, piscine, animazione e intrattenimento per i più piccoli. La vacanza sull'Eridio sarà dedicata in particolare agli sportivi, che potranno praticare pesca, sup, kayak, parapendio e mountain-bike. Pandemia permettendo, l'apertura è prevista dal 20 maggio prossimo: a breve saranno rese note le posizioni aperte, le figure ricercate saranno prevalentemente destinate ai servizi di intrattenimento delle famiglie e dei bambini, nelle aree ristorazione e ricevimento e per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana degli alloggi.

Il gruppo "Vacanze col cuore"

Il gruppo “Vacanze col cuore” ha chiuso il 2019 con un fatturato italiano di oltre 9 milioni di euro: inevitabili le perdite, causa Covid, nel 2020; ma per il 2021 si stima una crescita del 50%, fino a 13 milioni e mezzo di euro. Oltre ai glamping di Anfo e Denekamp, queste sono le altre strutture del gruppo: Weekend Glamping Resort e Vacanze Glamping Boutique a San Felice, Park Residence Il Gabbiano a Moniga, Sivinos Camping Boutique a Manerba, Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia (Arezzo), Vallicella Glamping Resort a Scarlino (Grosseto).