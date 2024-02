Andrea Pirlo sarà il nuovo testimonial di Intred, società bresciana di telecomunicazioni fondata nel 1996, dal 2018 quotata in Borsa e oggi sul mercato con oltre 11mila chilometri di rete in fibra ottica. Il mitico numero 21 di Brescia, Milan e Juventus, nonché campione del mondo con la Nazionale (attualmente è tecnico della Sampdoria, che però arranca in Serie B) è stato scelto per rappresentare i valori dell’azienda nelle nuove attività di comunicazione, si legge in una nota di Intred.

Il testimonial Andrea Pirlo

“Siamo molto felici di iniziare questo percorso con una personalità come Andrea Pirlo – spiega Daniele Peli, co-founder e amministratore delegato di Intred spa – il cui valore ci aiuterà a consolidare il nostro brand”. La collaborazione proseguirà per almeno due anni: “L’intesa è stata immediata – commenta Pirlo – non solo per le radici comuni (il campione bresciano è di Flero, ndr) ma anche perché condividiamo l’ambizione di raggiungere grandi risultati. Sono rimasto inoltre colpito dall’attenzione della società verso i territori e il mondo dello sport”.

I numeri di Intred

Intred è considerato operatore di riferimento per il territorio lombardo. L’azienda fornisce servizi a clienti privati, professionali e pubblica amministrazione: banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori. “La gestione diretta delle infrastrutture – fa sapere l’azienda – consente efficienza, redditività, qualità del servizio e assistenza garantita”: Intred ha chiuso i primi 9 mesi del 2023 con un fatturato di oltre 36,8 milioni di euro. Come detto la rete in fibra ottica in gestione è di oltre 11mila km.