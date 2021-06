La maturità dell'Airone: Caracciolo torna sui banchi di scuola per il diploma

Bomber vero: a quasi 40 anni Andrea Caracciolo ha portato a termine l'esame di maturità, all'istituto Marco Polo di Brescia. Classe 1981, l'Airone si è diplomato al liceo delle Scienze umane, indirizzo sportivo: martedì è stato chiamato in cattedra, davanti alla commissione d'esame, per l'ultimo colloquio orale, e circa una settimana dopo sono arrivati i risultati.

Promosso a pieni voti, o quasi: 84 su 100, ma 40 su 40 all'esame orale. Non male per un bomber, che in questo caso è un grande esempio per i giovani e i meno giovani. Ovvero: studiare fa sempre bene, non importa quando. E ancora: non lamentatevi della scuola, perché lo studio è una grande opportunità. Forse il suo gol più bello.

Bomber vero: la carriera dell'Airone

“Soprannome Airone, bresciano d'adozione, sposato con Gloriana e 2 figli; Riccardo e Beatrice”. Si presenta così l'Airone Caracciolo ai suoi fan di Instagram, ma in realtà non ha bisogno di presentazioni. Dalla scorsa stagione indossa la maglia del Lumezzane, in Eccellenza: ha giocato poco, ma eccome se ha giocato, mettendo a segno 13 in gol in 13 partite tra campionato e coppa.

Nelle due stagioni precedenti aveva militato nella Feralpisalò, in Serie C, con 21 gol in 67 presenze. Ma è chiaro che il suo cuore resterà sempre alle Rondinelle: con la maglia del Brescia Calcio Andrea Caracciolo ha giocato 418 partite mettendo a segno 179 gol, miglior marcatore di sempre della storia biancoblu. Ha indossato la casacca del Brescia la prima volte nel 2008, e fino al 2011: è tornato poi alle Rondinelle dal 2012, rimanendovi per 6 stagioni, dopo le parentesi al Genoa e al Novara