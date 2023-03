Dopo Renga e Allegri, per Ambra c'è un nuovo (bellissimo) amore

Un nuovo amore per Ambra Angiolini, l'attrice e showgirl romana classe 1977 che da tempo ha solide radici bresciane: non solo per la love story (e figli) con Francesco Renga, ma per la sua casa in città e le sue recenti apparizione nostrane (l'ultima, in ordine di tempo, all'inaugurazione Bergamo Brescia 2023). Parola di Andrea Bosca, 42 anni, attore piemontese lo scorso anno al cinema con "Romanzo radicale", il film in cui ha interpretato Marco Pannella, e appena avvistato in tv (il 29 marzo) con "I cacciatori del cielo", docufilm sul centenario dell'Aeronautica militare.

"Non amo parlare della mia sfera personale. E' noto che, da bravo piemontese, sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice". Lo ha dichiarato nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV in uscita in edicola in questi giorni. La sua vita privata è mano nella mano con Ambra Angiolini: i due si sono conosciuti sul set della fiction televisiva "Protezione civile", e da qualche mese stanno insieme. Ufficialmente.

Insieme anche sul set

"Con lei è vera felicità", dice ancora Bosca. Uniti nella vita e (stavolta) anche nel lavoro. Come detto fanno entrambi parte del cast di "Protezione civile": i primi scatti insieme poco meno di un anno fa, appunto sul set della serie. I bene informati ricorderanno le polemiche durante le riprese a Stromboli, isola siciliana dell'arcipelago delle Eolie: nel maggio 2022 divampò un incendio e la Procura aprì anche un'inchiesta.

La serie, con regia di Marco Pontecorvo, è prodotta dalla 11 Marzo Film, da cui la stessa Rai prese le distanze: "La Rai informa - si leggeva nella nota diffusa il 26 maggio scorso - di non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie Protezione civile nell'isola di Stromboli: l'attività non vede impegnati personale e mezzi dell'azienda. La produzione della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società 11 Marzo".