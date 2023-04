Dopo la separazione, l'aveva promesso: Ambra ha fatto il tatuaggio delle farfalle

"Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza acido, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L'avevo riassunta in un verso di Alda Merini: Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. Le farfalle sono uscite". E' questo il testo che accompagna il post di Ambra Angiolini - showgirl e attrice romana ma ormai bresciana d'adozione - con cui su Instagram annuncia il suo nuovo tatuaggio.

Il significato delle farfalle

Sono tre farfalle, per ora in bianco e nero, che risalgono lungo il collo fino alla base della nuca. "Una didascalia che racconta molto, un tatuaggio che racconta ancora di più", scrivono i colleghi di Today.it: il 2016 per la vita di Ambra non fu un anno semplice, solo poche settimane prima (era il novembre del 2015) lei e Francesco Renga ufficializzarono la separazione.

Fu un periodo complicato per entrambi: i figli ancora piccoli, un pezzo di vita che finisce e un altro che ricomincia. "Dopo la rottura con Renga sono finita nella fogna delle fogne", dichiarava la stessa Ambra. Ma quel 20 febbraio 2016, con un quel post su Instagram, era stata "istituzionalizzata" la promessa di rinascere da quelle ferite: così è stato fatto, e le farfalle diventano il simbolo di questa rinascita.

Il lavoro e la vita privata

Avvistata più volte anche a Brescia, l'ultima delle quali - in ordine di tempo - in occasione dell'inaugurazione di Bergamo Brescia 2023, Ambra la rivedremo presto anche in televisione. E' infatti tra i protagonisti di "Protezione civile", la fiction prodotta e realizzata dalla società 11 Marzo Film che racconta, appunto, della Protezione civile italiana. Sul set ha incontrato Andrea Bosca, attore piemontese di 42 anni anche lui nel cast: da qualche mese è nata una vera love story, da poco ufficializzata.