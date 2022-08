Ambra Angiolini: "Dopo la rottura con Renga sono finita nella fogna delle fogne"

"Io non ho bisogno di un amore per stare bene, né della fine di un amore per stare male. L'unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco (Renga, ndr), il padre dei miei figli. Dopo la rottura sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell'elaborazione di un lutto enorme. Da quella cosa sono dovuta risorgere".

L'intervista a Vanity Fair

Così Ambra Angiolini nella lunga intervista pubblicata da Vanity Fair, in edicola fino al 30 agosto. Classe 1977, l'attrice e showgirl diventata celebre ancora giovanissima, ai tempi di "Non è la Rai", si racconta sul noto settimanale e parla di passato, presente e futuro. Anche assai ravvicinato: è scattato ormai il conto alla rovescia per la sua partecipazione (come giudice) alla sedicesima edizione di X Factor, on air dal 15 settembre su Sky: sarà affiancata da Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi, questi ultimi in gara all'ultimo Festival di Sanremo.

"E' una delle cose più entusiasmanti ma anche terrorizzanti che abbia mai fatto", dice ancora Ambra nell'intervista a Vanity Fair: "Credo che dire un Sì o un No davanti a un ragazzo che ci ha messo tutto per arrivare lì, ci ha fregati un po' a tutti e quattro - continua Ambra -. Abituarsi, poi, all'arena che giudica il tuo giudizio (gli applausi, i fischi) è un altro esercizio ancora. Non si può piacere a tutti, lo dico sempre ai miei figli, devo accettarlo anche io".

Bresciana d'adozione

I figli sono Jolanda (nata nel 2004) e Leonardo (del 2006), entrambi nati dalla love story con il cantautore bresciano Francesco Renga: Ambra e Renga sono stati insieme dal 2004 al 2015. Ha fatto molto rumore, inevitabile, anche la sua recente relazione con l'allenatore di calcio Massimiliano Allegri, tornato lo scorso anno sulla panchina della Juventus: i due si sono frequentati per quattro anni, dal 2017 fino al 2021. Romana di nascita, bresciana d'adozione: Ambra ha infatti deciso di continuare a vivere a Brescia, anche dopo la fine del rapporto con Francesco Renga. Proprio a Brescia era dedicato il documentario sul Covid di cui era protagonista, realizzato nel 2020.