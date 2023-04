Ambra sempre più innamorata, e con sé porta anche Jolanda

"Lunedì cinema!", scrive su Instagram il titolare del ristorante "L'isola del Pescatore" di Santa Severa, Roma, affacciato direttamente sul mare e da sempre locale tra i più noti e frequentati dai vip (Josè Mourinho, Francesco Totti, Roberto Mancini e Luca Cordero di Montezemolo, solo per citarne alcuni): il riferimento è alla coppia del momento, Ambra Angiolini e Andrea Bosca, avvistati per un pranzo di Pasqua in famiglia e vista mare. Con loro anche Jolanda Renga - la figlia di Ambra e Francesco Renga - e il fidanzatino Filippo.

La love story tra Ambra e Andrea

La love story tra Ambra e Andrea - romana lei, ma bresciana d'adozione: piemontese lui - è storia nota ormai da diverse settimane, alla luce del sole dopo qualche mese di appassionata frequentazione: i due, entrambi attori, si sono incontrati sul set della fiction televisiva "Protezione civile". Tante ore di lavoro insieme, le mani che si sfiorano, un bacio rubato: e da cosa.. è nata cosa.

Weekend di Pasqua insieme, dicevamo: il tutto, come da prassi, ampiamente documentato sui social. Una story su Instagram - "Che bella la nostra piccola Pasqua", scrive Ambra, la foto del titolare del ristorante, e ancora un reel (cioè un breve video) del giorno dopo, pubblicato sul profilo di Andrea Bosca: colazione al bar (forse in autogrill, sulla via del rientro?) e sorrisi e scherzi tra Ambra e il fidanzato Andrea, Jolanda e il fidanzato Filippo.

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra

Andrea Bosca ha 42 anni (tre in meno di Ambra, che ne ha 45): originario di Canelli, provincia di Asti, è già un volto noto della cinematografia nostrana dopo una lunga serie di apparizioni (anche televisiva). L'ultima in ordine di tempo è nel film tv "I cacciatori del cielo", dedicato al centenario dell'Aeronautica Militare: lo scorso anno era al cinema con "Romanzo radicale", il film in cui ha interpretato Marco Pannella, nei prossimi mesi lo vedremo (insieme ad Ambra) nella pellicola "Protezione civile".