Prima consegna effettuata: è operativo il nuovo centro Amazon di Castegnato

Nome in codice DL05, primo prodotto consegnato una copia dell'edizione scolastica dell'Inferno di Dante Alighieri: comincia così la storia del nuovo deposito di smistamento Amazon di Castegnato, alle porte della città, entrato ufficialmente in funzione nella notte di mercoledì. La struttura sarà dedicata in particolare a logistica e consegne per le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi.

Il nuovo deposito di Castegnato

Il nuovo deposito si sviluppa su una superficie di circa 8mila metri quadrati, con 30 posti di lavoro (a tempo indeterminato) per operatori di magazzino e altre 70 assunzioni previste tra gli autisti che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. Gli ordini dei clienti sono spediti dal centro di distribuzione o di smistamento, consegnati al deposito e poi caricati sui veicoli dei corrieri.

Qualche nota tecnica: sul tetto è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 150 kW di energia elettrica, pari al 50% del consumo energetico dell'intera struttura. L'edificio è inoltre attrezzato con 30 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per il trasporto a emissioni zero, e con un sistema di gestione Bms per il monitoraggio di tutte le strumentazioni presenti all'interno dell'impianto.

Il commento del sindaco

“L'apertura del deposito Amazon rappresenta una buona notizia per la comunità, soprattutto nel contesto economico attuale – spiega il sindaco di Castegnato, Gianluca Cominassi – Ci tengo inoltre a sottolineare che l'apertura di questo centro è stata realizzata con attenzione alla sostenibilità: l'azienda ha infatti sostenuto investimenti anche in termini infrastrutturali per il miglioramento della viabilità, con la realizzazione di una nuova bretella volta a evitare l'aumento del traffico nell'antico Borgo della Pianera”.

Amazon in Italia e nel mondo

In Lombardia Amazon conta già più di 1.200 dipendenti, presente con gli uffici corporate di Milano, un centro di smistamento a Casirate d'Adda, 5 depositi a Milano, Origgio, Burago di Molgora, Buccinasco, Mezzate di Peschiera di Borromeo e Castegnato, e un centro di distribuzione urbano a Milano. Dal suo arrivo in italia, Amazon ha investito quasi 6 miliardi di euro creando oltre 6.900 posti di lavoro: entro la fine dell'anno sono previste altre 1.600 assunzioni. A livello globale, il gruppo fattura circa 300 miliardi di euro, con circa 850mila dipendenti.