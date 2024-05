Avvistato lo chef più famoso d'Italia: bagno di folla per Alessandro Borghese

Avvistato a Brescia lo chef più famoso d'Italia: bagno di folla nello store Coin di Corso Magenta per Alessandro Borghese, presente in occasione della Chef Challenge, gara culinaria (di cui è giudice e conduttore) che unisce passione, creatività e gusto, e che ha visto sfidarsi quattro coppie di cuochi. L'iniziativa è organizzata da H&H Lifestyle, storico brand del gruppo Pengo spa e partner di Coin. Dall'incontro tra il “lusso della semplicità” griffato Borghese e il marchio H&H è nata pure una linea di prodotti comune, accompagnata da “consigli, suggerimenti, illustrazioni, ricette e segreti, perfetti per rendere la cucina di tutti i giorni speciale e gustosa”, si legge in una nota dell'azienda.

Alessandro Borghese ha così giudicato la gara e la creazioni delle squadre, ma soprattutto ha incontrato i fan del suo grande pubblico: un piacevole scambio di opinioni e appunto consigli, nel segno della grande passione per la cucina che in questi anni ha così spopolato in lungo e in largo in tutta la penisola, anche grazie all'influenza di chef e personaggi televisivi, proprio come Borghese. Nota bene: tra i partecipanti alla sfida di cucina anche gli studenti dell'istituto Andrea Mantegna, scuola alberghiera di Brescia.

Chi è Alessandro Borghese

Classe 1976 e nato a San Francisco, Borghese è considerato (a ragione) uno degli chef più famosi d'Italia, se non il più famoso. È stato tra i primi e più importanti fautori del successo del settore food sul piccolo schermo: in pochi anni è riuscito a far avvicinare e appassionare un pubblico sempre più vasto e variegato all'arte culinaria italiana. È stato uno dei tre giudici dell'edizione italiana di Junior MasterChef, ma di certo tra i suoi programmi cult è impossibile non ricordare il mitico “4 Ristoranti”: nell'elenco anche “Kitchen Sound” e “Celebrity Chef”. Definito uno chef “Rock&Social”, è stato premiato più volte per la sua cucina di qualità: il teatro della sue creazioni culinarie è il celebre ristorante “Il lusso della semplicità”, marchio presente a Milano e, da poco più di un paio d'anni, anche a Venezia.