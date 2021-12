Nuovo supermercato per Natale: 1.000 mq e 14 posti di lavoro

Ha aperto a Brescia un nuovo supermercato Aldi: è il quarto in città. A pochi mesi dall'inaugurazione dello store di Via XX Settembre, ora è la volta di Via Giorgione, zona San Polo, all'interno del centro commerciale “La Casa di Margherita d'Este”. “Con questa nuova apertura – fa sapere l'azienda in una nota – si conferma il successo dell'offerta discount di qualità firmata Aldi nella città lombarda. Il negozio si aggiunge agli store di Via XX Settembre, Via Triumplina e Via Nicolini: Aldi continua a investire sul territorio bresciano, dove ora sono 10 i punti vendita attivi, rafforzando ulteriormente il proprio impegno per lo sviluppo locale”.

Aperto tutti i giorni fino alle 20

Il nuovo supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20: a fianco del punto vendita sono disponibili 447 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, posti all'interno del centro commerciale. Come detto, è la quarta inaugurazione di Aldi nel capoluogo bresciano: in occasione dell'opening, si annunciano speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali.

Lo store concept – sviluppato su una superficie di 955 metri quadrati – è studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, anche in un'ottica di esperienza di acquisto “smart”: con un assortimento “compatto e completo”, organizzato negli spazi “in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la spesa in poco tempo e con semplicità”.

In Lombardia già 43 supermercati

Con la nuova apertura di Brescia, Aldi raggiunge il traguardo dei 43 negozi in Lombardia: per la cronaca sono 14 i nuovi posti di lavoro creati a San Polo, che portano a quota 736 il numero di collaboratori sul territorio regionale. In tutto il territorio italiano sono 138 i supermercati a marchio Aldi, nel pieno rispetto del piano di espansione annunciato soprattutto nelle regioni del Nord Italia. All'apertura bresciana si affiancano le inaugurazioni di Caponago, in provincia di Monza e Brianza, Bibbiano (Reggio Emilia) e Castelfranco Emilia (Modena).

I numeri del gruppo tedesco Aldi

Il gruppo Aldi è presente in Italia dal 2018, con una sede operativa (a Verona) e due centri di distribuzione a Oppeano, ancora nel Veronese, e Landriano, in provincia di Pavia. Il marchio fa parte della holding Aldi Sud, tra i colossi europei (e mondiali) della grande distribuzione organizzata, presente con oltre 6.600 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti, per un totale di 156mila dipendenti. Il gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di 97 miliardi di euro: è il secondo gruppo del continente dopo Lidl, tedesco anch'esso, che dichiara vendite per 113 miliardi.