In arrivo un nuovo supermercato: aperto tutti i giorni, 11 nuove assunzioni

Piccolo ma ben fornito, e con un ampio parcheggio da oltre 90 posti auto: è il nuovo supermercato Aldi che apre i battenti giovedì 28 settembre a Erbusco. Si trova in Via Gandhi, con una superficie di circa 800 metri quadrati e certificato con classe energetica A1: sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.

L'apertura del nuovo store (il primo a marchio Aldi di Erbusco) è risultato dell'opera di ristrutturazione di un ex magazzino, precedentemente utilizzato come stabilimento produttivo. L'intervento di recupero ha dato nuova vita a una struttura in disuso, contribuendo a riqualificare l'intera zona.

Sono 11 le persone assunte per il nuovo supermercato: in occasione dell'apertura, Aldi proporrà ai clienti speciali offerte sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. Oltre al negozio di Erbusco, lo stesso giorno – il 28 settembre – verrà inaugurato anche il nuovo store Aldi di Castiglione delle Stiviere.

I numeri di Aldi

Con l'apertura di Erbusco (e a seguire Castiglione) saranno 54 i punti vendita a marchio Aldi in Lombardia, sul totale di 164 supermercati in tutta Italia: sono 3.107 le persone attualmente impiegate per Aldi, di cui 915 in Lombardia tra i vari punti vendita e il centro logistico di Landriano (Pavia). Aldi è presente in Italia dal 2018: sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – oltre a Landriano anche a Oppeano, nel Veronese – e una rete di punti vendita in espansione sul territorio nazionale.

Fa parte del gruppo Aldi Sud, realtà di riferimento della Gdo (grande distribuzione organizzata) a livello internazionale, presente con 7.100 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti: sono più di 186mila i collaboratori assunti e attivi in tutto il mondo. Il fatturato (stimato) del gruppo supera i 110 miliardi di euro.