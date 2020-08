Estate bollente per Aida Yespica: la showgirl avvistata sul lago di Garda

Vacanze di lusso sul lago di Garda per la nota showgirl Aida Yespica: solo pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, la modella venezuelana classe 1982 ha pubblicato una coppia di fotografie bollenti, che la ritraggono in bikini (e in splendida forma) negli spazi del Lefay Resort di Gargnano, la pluripremiata struttura ricettiva ormai conosciuta in tutto il mondo. Non è la prima (e non sarà l'ultima) che sceglie il Benaco per vacanze e relax: alla fine di giugno era stata avvistata anche Belen Rodriguez.

Dagli show televisivi ai follower su Instagram

Yespica ha compiuto 38 anni poco più di un mese fa, ma basta uno sguardo per capire che li porta ancora benissimo. In Italia è conosciuta da più di 15 anni, da quando fece le sue prime apparizioni televisive sulla Rai (prima per lo show Bulldozer e poi come concorrente all'Isola dei Famosi): in tempi più recenti si è fatta rivedere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione 2017/2018.

Nel frattempo su Instagram gli hashtag e i like si sprecano: circa 50mila gli apprezzamenti positivi in due soli scatti. La showgirl, ricordiamo, vanta quasi un milione di follower, a cui dedica numerosi scatti: gli ultimi dalla Sardegna e dalle terme di Bormio, in Valtellina. Una vita in vacanza.