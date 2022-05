Il fatturato vola a 180 milioni, l'azienda investe: nuovo impianto da 11mila metri quadri

Investimento milionario per Oldrati Group: entro il nuovo anno, nel già Polo Oldrati di Adro, verrà realizzato un nuovo stabilimento da oltre 11mila metri quadrati, che darà lavoro a un centinaio di persone. L’azienda annuncia il cantiere al via in tempi brevi, con l’obiettivo della piena operatività per il 2023. L’intervento fa parte del Piano di sviluppo industriale, in un’ottica espansiva, avviato ancora nel 2018: la nuova “factory” sarà specializzata nella produzione di High-Tech Polymers, ovvero polimeri ad alto contenuto tecnologico.

“Localizzato nel cuore della Franciacorta - fa sapere Oldrati Group in una nota - questo investimento è stato progettato tenendo bene in mente i principi dell’ecosostenibilità, rispettando le best practices per ottimizzare l’impatto energetico e ridurre il consumo di risorse naturali, per un nuovo stabile innovativo che ha a cuore l’ambiente e il territorio”.

Il nuovo stabilimento

In tal senso, sul tetto sarà installato un impianto per la produzione di energia solare della capacità massima di 1 milione di kWh l’anno. “Il nuovo building - spiega ancora l’azienda - sarà caratterizzato da materiali innovativi e impianti all’avanguardia. Garantirà una miglior condizione di aerazione e illuminazione, evitando pericolosi abbagliamenti sui macchinari, e nuove aree spogliatoio, centralizzate per tutto il sito, che permetteranno un miglioramento in termini di massima igiene e protezione per ciascun dipendente”.

Lavori conclusi nel 2023

Il cantiere come detto dovrebbe partire a breve, e concludersi a cavallo del 2023. “Crediamo molto nella visione di lungo periodo - commenta infine il Ceo Manuel Oldrati - e per questo portiamo avanti questo investimento con l’idea di anticipare le future tendenze, muovendoci in anticipo per essere già pronti per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, offrendo le tecnologie più innovative. A regime, il nuovo building produttivo darà lavoro a un centinaio di persone, con importanti effetti positivi per il territorio di Adro e per i Comuni limitrofi”.

I numeri del gruppo Oldrati

Le origini del gruppo Oldrati risalgono al lontano 1964: oggi il quartier generale è a Villongo, sul lago d’Iseo, ma si contano in tutto 11 stabilimenti in 4 Paesi (Italia, Serbia, Slovacchia e Turchia) e in provincia di Brescia a Palazzolo e Adro, con una dozzina di società controllate. L’ultimo dato sul fatturato conferma un risultato di oltre 180 milioni di euro: più di 1.750 i dipendenti al servizio della holding.