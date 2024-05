Nuovo (maxi) negozio a tutto discount: 6.000 prodotti in vendita

Ha aperto a Manerbio un nuovo negozio Action, catena di discount non food che già conta più di 2.500 store in tutta Europa e oltre 70mila dipendenti. Il nuovo punto vendita si trova in Via Enrico Fermi, con 1.250 metri quadrati di superficie: è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20. “Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti del nostro negozio di Manerbio – spiega Philippe Levisse, direttore generale Action Italia –. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia: sempre più persone vogliono vivere l’esperienza di Action”.

Il brand mette in pista più di 6mila prodotti, suddivisi in 14 categorie merceologiche: dai giocattoli al fai da te, dai prodotti per la casa al giardinaggio al bricolage. Tra questi, più di 1.500 referenze hanno un prezzo inferiore a 1 euro e più di due terzi inferiore a 2 euro (la chiamano “Formula Action”). Lo store appena inaugurato è il trentunesimo in Lombardia, gestito da uno staff di 20 dipendenti (tutte nuove assunzioni).

Il brand Action

“In quanto leader nella vendita al dettaglio – si legge in una nota dell’azienda – Action si sente responsabile del miglioramento continuo dei suoi prodotti, della sua catena di approvvigionamento e delle sue emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la propria carbon footprint e aumentando la loro circolarità. Il 100% dei prodotti in cotone e il 94% dei prodotti in legno provengono già da fonti sostenibili: Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di approvvigionamento sostenibile per i prodotti in legno entro la fine del 2024”. Action è presente in Europa in 11 Paesi diversi: gli store accolgono ogni settimana più di 14 milioni di clienti. Il primo negozio Action venne aperto circa 30 anni fa a Enkhuizen, Olanda: il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 9 miliardi di euro e vendite in crescita del 30%. “Piccoli prezzi, grandi sorrisi” è il payoff del marchio.