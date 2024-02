Anche a Sanremo si beve bresciano: nei bicchieri dei cantanti c'è l'acqua Maniva

Anche a Sanremo si beve bresciano: l’acqua Maniva scorre nei bicchieri di artisti e cantanti. Maniva Spa, quartier generale a Bagolino e dal 1998 azienda produttrice di acque minerali, è in pista ormai da giorni con un’esclusiva partnership con Casa Sanremo, in occasione della 74esima edizione della manifestazione canora più seguita e amata d’Italia.

L’acqua Maniva a Sanremo

“Una collaborazione, in qualità di Official Partner – si legge in una nota – che vede impegnata Maniva, rappresentata dalla sua acqua Maniva Chef e dai suoi prodotti di punta, all’interno del nutrito panel di eventi che fino al 10 febbraio Casa Sanremo predisporrà durante quella che, da 16 anni, è l’area hospitality del Festival, crocevia di artisti, giornalisti, imprenditori e addetti ai lavori del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo”.

L’azienda bresciana da tempo si sta ritagliando un ruolo di caratura nazionale nel proprio mercato di riferimento. Per la cronaca, Maniva ha chiuso il 2023 con il record di produzione, attestandosi ben oltre i 184 milioni di bottiglie, con una percentuale di crescita a due cifre rispetto all’anno precedente, che si è riflessa anche sui ricavi, incrementati del 23%.

Sanremo 2024: le ultime due serate

Intanto il Festival di Sanremo si avvicina al suo gran finale, con tre artisti bresciani in gara: il sempreverde Francesco Renga, in coppia con Nek, la rivelazione Mr.Rain (al secolo Mattia Balardi), la novità di Theø, alias Matteo Botticini, componente del gruppo La Sad. Per la quarta (e penultima) serata, venerdì 9 febbraio, i 30 cantanti in corsa si esibiranno con una cover: ciascun artista duetterà con un collega. Verrà decretato un vincitore e i voti andranno a sommarsi alla classifica generale. Sabato sera è il tempo della finalissima, in cui si svelerà il campione 2024: decisivi saranno il televoto, la giuria della sala stampa, la giuria delle radio (new entry di questa edizione).