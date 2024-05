Best Espresso Contest: il caffè bresciano è il più buono d'Italia. L'espresso in questione è griffato Lucaffè, torrefazione di Carpenedolo che ha vinto il contest in scena a Napoli, al Maschio Angioino, con un blend di caffè provenienti dalla Colombia e dall'Etiopia. Il caffè di Lucaffè, si legge in una nota, “con il suo aroma avvolgente e il sapore ricco e bilanciato ha conquistato non solo il palato degli esperti, ma anche il riconoscimento ufficiale della giuria come il migliore dell'evento”: è stato premiato come miglior caffè Specialty, sottotitolo “Nu Bbèllu Ccafè”.

“Tutti i caffè sono stati estratti nel medesimo modo – il commento di Andrej Godina, considerato uno dei massimi esperti del settore e tra i selezionatori del Best Espresso Contest 2024 – e sono stati valutati da una giuria competente. Abbiamo trovato dei caffè straordinariamente complessi e non è stato facile decretare il vincitore: tanti aromi fruttati, di bergamotto, di agrumi, di pompelmo, di frutta tropicale, pesca, albicocca, fiori e miele. È stata veramente una competizione di altissimo livello”.

Il caffè bresciano (e gardesano) di Lucaffè

Lucaffè nasce nel 1996 sul lago di Garda, da un'idea di Gianluca Venturelli: la sede legale è ancora a Padenghe, il quartier generale operativo e produttivo è invece a Carpenedolo. L'azienda nasce in un piccolo magazzino, dove lo stesso Venturelli portava a spalle i sacchi di caffè acquistati dal Brasile, portati con il suo furgoncino dal porto di Trieste, dedicando gran parte del suo tempo alla ricerca dei migliori fornitori.

“La qualità è salute”, è il motto del patron e fondatore: “Il nostro processo – spiega Venturelli – inizia con una selezione di chicchi al fine di ottenere la massima purezza ed eliminare i chicchi acerbi che conferiscono un gusto amaro o astringente al caffè. Successivamente, il caffè viene delicatamente tostato in un letto d'aria calda che garantisce l'integrità dei chicchi e preserva tutti i suoi oli essenziali. Con il nostro processo di macinatura senza pressione, in tre fasi, siamo infine in grado di ottenere il livello di macinatura perfetto per il caffè da filtro, le cialde e le capsule”.