Vacanze a cinque stelle nella natura: nel Bresciano un nuovo glamping

Vivere un'esperienza di vacanza "a cinque stelle" a contatto però con la natura, a due passi dal lago. A distanza di alcune settimane dall'apertura - in ritardo di un anno sulla tabella di marcia, causa covid ovviamente - e dall'arrivo dei primi turisti, è stato inaugurato ieri il «Lago Idro glamping boutique». La location è tutt'altro che banale, visto che si tratta del prato a ridosso della sponda del lago d'Idro nel territorio comunale di Anfo, dove un tempo (fino al 2006) c'era il campeggio Palafitte.

L'area - 20mila metri quadrati di proprietà del Comune - è stata offerta ai privati e, dopo due aste andate a vuoto, ad aggiudicarsela nel 2019 è stato il gruppo “Vacanze col cuore”, holding italo-olandese, con sede a Manerba del Garda, gestita da Loek Van De Loo. Dopo i lavori, e la pausa forzata causata dalla pandemia, qualche giorno fa finalmente la struttura ha accolto i primi visitatori.

Di cosa si tratta? La parola “glamping”, dalla fusione delle parole inglesi “glamour” e “camping”. Per immaginare il clima che vi si respira è utile sapere che la struttura è car-free (non vi accedono le auto), gli spazi a disposizione degli ospiti sono ampi e consentono la privacy, vi sono cottage, tende lodge, casette in legno e casette mobili e addirittura un mini-schoolbus, uno scuolabus americano restaurato e pensato per ospitare gli amanti del vintage e del glamping. Il tutto è curato fin nei minimi dettagli.

Il «Lago Idro glamping boutique» è l'ultimo, ma non il primo, glamping in terra bresciana. Un paio di anni fa una struttura di San Felice del Benaco finì nella speciale classifica dei migliori camping village "glamour" italiani per le vacanze. C'è da scommettere che nei prossimi anni ne arriveranno altri.