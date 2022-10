Inaugurato mega-store: bricolage, sport, vestiti... e 20 nuove assunzioni

Il discount non-food "Action" continua il suo piano di sviluppo in Italia e ha inaugurato giovedì 6 ottobre il nuovo punto vendita a Desenzano del Garda, in Via Colombare di Castiglione 19. Il negozio è l’ottavo aperto in Lombardia, dove il marchio ha debuttato nell'aprile 2021 a Vanzaghello (Milano): nella nostra provincia contava già due 'store' a Castel Mella e a Brescia.

Recentemente l’insegna ha annunciato un piano di sviluppo in Italia concentrato sull’apertura di altri punti vendita entro la fine dell’anno e una campagna di assunzioni per un totale di 500 nuovi dipendenti. Per avvalorare ulteriormente il suo piano di sviluppo nel Belpaese, la società è recentemente entrata in Federdistribuzione – che rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare in Italia.

"Siamo entusiasti di questa nuova apertura sul lago di Garda. Con il negozio di Desenzano sempre più clienti italiani potranno scegliere tra una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti", ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia.

Lo store di Desenzano

"Sorpresa e prezzi bassi distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana – si legge in una nota della società –. La gamma di prodotti, con articoli di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati, è composta da 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria".

Il negozio di Desenzano ha una superficie di 1.014 metri quadrati e ha dato lavoro a 20 persone: sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

500 nuove assunzioni

Per sostenere la sua crescita in Italia, Action intende proseguire la campagna assunzioni per raggiungere una quota di 500 lavoratori entro la fine del 2022. In Europa ha 68.000 dipendenti: solo lo scorso anno sono state formate 33.759 persone. L'azienda, inoltre, è impegnata sul fronte della diversità: la sua forza lavoro è composta da 124 nazionalità diverse e il 72% dei dipendenti è costituito da donne.

"Siamo orgogliosi del nostro team italiano. Le loro professionalità e dedizione ci hanno permesso di aprire il nostro decimo negozio in un solo anno – spiega Davide Patruno, responsabile delle risorse umane in Italia –. Offriamo condizioni di lavoro flessibili e un ambiente sano, non vediamo l'ora di accogliere nuovi colleghi nel nostro team".