C'è una pizzeria bresciana tra le 50 migliori al mondo: "Riconoscimento fantastico"

C’è un solo locale bresciano nelle classifica delle 50 migliori pizzerie al mondo ed è un volto più che noto della pizza nostrana: La Cascina dei Sapori di Rezzato. La pizzeria guidata da Antonio Pappalardo si è piazzata 42esima in classifica, dopo aver conquistato - lo scorso luglio - il 20esimo posto a livello nazionale.

Un ottimo risultato, considerando che sono solo 4 le pizzerie lombarde entrate in graduatoria e sono tutte di Milano: il Dry (18esima) Crosta (38esima) e Denis (48esimo). Il primo posto è andato a I Masanielli di Caserta, il locale di Francesco Martucci che aveva già conquistato il primato nazionale. A completare il podio: La pizzeria napoletana di New York e Peppe pizzeria di Parigi.

La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì sera a Napoli: Pappalardo, partenopeo di origine ma cresciuto a Rezzato, ha ritirato il riconoscimento insieme alla moglie Alessandra Bonera.

"È un fantastico riconoscimento per la nostra pizzeria, l'unica nella provincia di Brescia e tra le sole 4 in tutta la Lombardia a essere presenti in questa prestigiosa graduatoria”, si legge sui canali social del locale.

Uno straordinario successo - l’ennesimo ottenuto dal locale rezzatese - che Pappalardo dedica a tutto il suo staff e agli affezionati clienti.