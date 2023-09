Una pizzeria bresciana tra le 50 migliori al mondo: è l'ormai mitica La Cascina dei Sapori di Rezzato, guidata dal giovane chef Antonio Pappalardo. Il locale bresciano è stato inserito nella 50 Top Pizza a livello mondiale, ovvero la graduatoria delle 50 migliori pizzerie al mondo: il ristorante si piazza così al trentesimo posto internazionale.

La Cascina dei Sapori

È l'ennesimo (meritato) riconoscimento per la pizzeria aperta ormai più di 15 anni fa e che, da qualche tempo, vanta anche uno spin-off in città, il già celebrato ristorante Inedito. Classe 1988, Antonio Pappalardo ha aperto La Cascina dei Sapori nel 2007. Anno dopo anno, mai avara di soddisfazioni: nel 2022 ha ricevuto il massimo del punteggio (i Tre Spicchi) nella guida del Gambero Rosso.

La stessa guida, nel 2021, aveva conferito allo chef il premio come Maestro dell'impasto. Solo poche settimane fa, la versione italiana di 50 Top Pizza aveva consacrato La Cascina dei Sapori al 15esimo posto in Italia, al terzo in Lombardia, al primo nel Bresciano. Nel 2022 a livello internazionale il locale si era piazzato al 42esimo posto, ora un balzo significativo di ben 12 posizioni.

Le migliori pizzerie al mondo

Per gli appassionati, le migliori pizzerie al mondo (al primo posto, a pari merito) secondo 50 Top Pizza sono i locali di Diego Vitagliano a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. Seguono Una Pizza Napoletana a New York, Sartoria Panatieri a Barcellona, The Pizza Bar on 38th a Tokyo, I Tigli di San Bonifacio (Verona), Seu Pizza Illuminati a Roma, 50 Kalò a Napoli, Bottega a Pechino, 180g Pizzeria Romana a Roma, I Masanielli di Sasà Martucci (ancora a Caserta). Al quindicesimo posto la prima pizzeria lombarda in graduatoria: è il ristorante Dry Milano.