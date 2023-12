Migliori ristoranti italiani del mondo: c'è un bresciano nella Top 10. Si tratta del ristorante “Buona Terra” di Singapore, guidato dal giovane chef gardesano Denis Lucchi: è originario di Toscolano Maderno. Il suo locale è stato inserito nella graduatoria 50 Top Italy 2024 dedicata ai migliori ristoranti italiani nel mondo e svelata solo pochi giorni fa al Gran Galà della Cucina italiana: il Buona Terra è al decimo posto, addirittura davanti alla Locanda Locatelli di Londra del celebre chef televisivo Giorgio Locatelli.

Così la Top 10 completa: al primo posto il ristorante Il Carpaccio di Parigi, seguono Gucci Osteria a Tokyo, Don Alfonso a Toronto, Da Vittorio a Shanghai, Il Ristorante di Luca Fantin ancora a Tokyo, Fiola a Washington, Rezdora a New York, Sesamo a Marrakesh, Il Lago a Ginevra e infine il Buona Terra a Singapore.

Così 50 Top Italy racconta il ristorante:

Tovaglie bianche e linee sinuose per questo ristorante elegante che stempera la formalità con quadri contemporanei e piatti personali, creando il mix giusto per una bella esperienza. In cucina lo chef lombardo Denis Lucchi propone una cucina italiana fine dining tra le migliori d’Asia. Se è vero che dietro ad uno chef italiano c’è sempre una nonna, chef Lucchi non fa eccezione. Da quella ispirazione d’infanzia segue una solida formazione che lo ha portato 10 anni fa ad aprire questo ristorante apprezzato anche per la bella carta dei vini e il wine pairing in generale, cosa non usuale in questo Stato. A pranzo una proposta più easy ma sempre in stile omakase quindi seguiremo le idee dello chef. L’anatra è un piatto da provare.