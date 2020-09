"4 Hotel" di Barbieri sbarca sul Garda: quale sarà il miglior albergo del lago?

La nuova stagione di “4 Hotel” sbarca sul lago di Garda: il programma in onda su Sky e condotto dal celebre chef Bruno Barbieri – da 40 anni in cucina, noto ai più per le sue partecipazioni a Masterchef – che insieme al suo staff farà letteralmente le pulci a quattro alberghi tra i più conosciuti e caratteristici del nostro lago.

Lo show è stato registrato lo scorso autunno, quindi prima dell'emergenza sanitaria, ma andrà in onda martedì sera – 15 settembre – sul canale satellitare Sky Uno alle 21.15 (pay-tv): solo successivamente verrà trasmesso in chiaro anche su Tv8, lo spin-off di Sky anche sul digitale terrestre. Ma quali sono i quattro hotel in gara?

Gli alberghi in gara

Due sono sul Garda bresciano, uno in provincia di Verona e l'altro in Trentino: nel dettaglio, si tratta del Romantik Hotel Villa Sostaga di Navazzo di Gargnano, lo Splendido Bay Luxury Resort di Padenghe, il Sohlo Hotel di Bardolino e infine il Du Lac e Du Parc di Riva del Garda. “Siamo uno dei 4 alberghi che partecipano alla puntata”, fa sapere su Facebook Ivan Favalli dello Splendido Bay di Padenghe.

“L'abbiamo registrata tempo fa, e finalmente andiamo in onda dopo il lockdown – continua Favalli – Siamo emozionati perché è una gara che mette a confronto tre province e tre regioni”. “Insieme alle altre strutture – fanno sapere invece da Villa Sostaga – siamo davvero orgogliosi di aver ospitato Bruno Barbieri e di mostrare tutto il bello dell'esperienza vacanziera nel nostro boutique hotel”.

Come funziona “4 Hotel”

Il programma “4 Hotel” va in onda ormai dal 2018, in prima serata su Sky Uno. Il programma riprende il format di “4 Ristoranti”, lo show di Alessandro Borghese, ma declinato sull'ospitalità: vengono scelti hotel della stessa categoria (di lusso, rustici e altro) in una stessa area geografica. Bruno Barbieri e gli altri albergatori soggiorneranno per un giorno e una notte, valutando con dei voti (da 1 a 10) location, servizi, camera e prezzo.

Al confronto finale verranno svelati i voti dei partecipanti al programma, e anche lo chef assegnerà i voti a ciascuna struttura: a fine puntata potrà confermare oppure ribaltare la classifica. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 5mila euro da investire nella propria attività. La sfida tra i 4 hotel gardesani è la seconda puntata della nuova stagione, al via la scorsa settimana.