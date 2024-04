1000 Miglia, conto alla rovescia: svelati i nomi dei piloti e la lista delle auto

È già conto alla rovescia per la 1000 Miglia edizione 2024, al via dal prossimo 11 giugno con partenza da Brescia e ritorno nella città della Leonessa sabato 15. Nel frattempo è stata svelata la prestigiosa lista delle vetture in gara: saranno 33 le nazioni rappresentate, di cui ancora l’Italia il Paese con il maggior numero di concorrenti. Nell’elenco ben 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica 1000 Miglia di velocità.

Schieramenti come quelli delle Alfa Romeo e delle Bugatti saranno senza eguali, degni della “corsa più bella del mondo”. Saranno 50 in totale le Alfa Romeo, tra le quali spiccano un raro blocco di 6C 1750 e tre 8C: a seguire 31 Porsche, 27 Jaguar, 25 Mercedes Benz, 21 Ferrari e 17 Bugatti. Sono già 405 le auto iscritte, ma c’è ancora margine per 15 ulteriori iscrizioni, riservate però a “vetture speciali”.

I piloti

I motori sono pronti a rombare per attraversare l’Italia lungo un percorso di oltre 2mila chilometri e che proseguirà per cinque giorni: il consueto giro di boa sarà a Roma nella serata di giovedì 13 giugno. Già svelato anche qualche nome tra i partecipanti. A contendere la vittoria ad Andrea Vesco e Fabio Salvinelli alla ricerca del quarto titolo consecutivo, la quinta per Vesco che trionfò anche nel 2020 a fianco del padre Roberto, tornerà sulla pedana di viale Venezia la coppia argentina Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, ultimo equipaggio straniero presente nell’albo d’oro della corsa con la vittoria del 2018. Belometti-Ricca, Fontanella-Covelli, Sisti-Gualandi e Turelli-Turelli guidano il gruppo dei candidati al podio.

Il percorso

Pillole di percorso. Consolidato il format a cinque tappe, la corsa riproporrà come nel 2021 il senso antiorario. Torino, Viareggio, Roma e Bologna i traguardi di tappa prima del ritorno a Brescia. Anche quest’anno, le vetture storiche della Freccia Rossa saranno precedute dalla 1000 Miglia Green e dal Ferrari Tribute 1000 Miglia. Tornerà poi la 1000 Miglia Experience, l’evento riservato alle moderne supercar e hypercar che giungerà così alla sua terza edizione. Per gli appassionati, la lista con le vetture iscritte è disponibile sul sito ufficiale 1000miglia.it.