La 1000 Miglia è ancora in viaggio: il percorso della quarta (e penultima) tappa

La 1000 Miglia è sempre più vicina a Brescia: già in giornata (venerdì 16 giugno) è atteso il ritorno in Lombardia, con l'arrivo della quarta tappa a Milano, poi sabato 17 sarà la volta di Treviglio, Bergamo, il lago d'Iseo, la Franciacorta e appunto Brescia. Gli equipaggi della Freccia Rossa sono arrivati giovedì sera a Parma: in mattinata raggiungeranno l'aeroporto militare di San Damiano, poi la corsa giungerà a Pavia. Seguirà il passaggio in Piemonte, a più di 70 anni dall'ultima volta: prima ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e infine Novara. L'arrivo di tappa, come detto, sarà a Milano, con controllo timbro in Piazza Duomo e controllo orario a City Life.

La cronaca della terza tappa

Il primo controllo timbro della terza tappa è stato invece al Museo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sulle sponde del lago Bracciano. La ricca carovana ha poi attraversato Viterbo, Marta e Capodimonte: immancabile la sosta in Piazza del Campo a Siena, con i primi arrivi intorno alle 12.30. Dopo il pranzo, gli equipaggi hanno lasciato la provincia senese attraversando la Val d'Elsa per dirigersi verso la terra di Leonardo toccando Vinci, con prove cronometrate e controllo timbro in Piazza della Libertà.

A Pistoia, le auto del Ferrari Tribute e le vetture della corsa storica si sono ricongiunte. Una volta approdati in territorio emiliano, gli equipaggi si sono addentrati nel Frignano prima delle ultime prove cronometrate a Formigine: e poi ancora Modena, il cuore pulsante della Motor Valley. L'ultimo stop&go di giovedì 15 giugno (con controllo timbro) è stato a Reggio Emilia, prima dell'arrivo in Piazza Garibaldi a Parma, sede dell'ultimo controllo orario di giornata. Il Ferrari Tribute è proseguito poi verso Salsomaggiore Terme.

La mappa della 1000 Miglia 2023