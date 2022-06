Attrici e piloti, cantanti e showman: sfilata di vip per la 1000 Miglia

Sfilata di vip, immancabile, anche per la 1000 Miglia edizione 2020, la quarantesima rievocazione storica della gara che si corse fino al 1957. La carovana rossa, come noto, partirà mercoledì 15 giugno da Brescia, raggiungerà il lago di Garda (Salò, la Valtenesi, Desenzano e Sirmione) e proseguirà poi nel Mantovano fino alla conclusione della prima tappa. I volti noti che parteciperanno alla “Freccia Rossa” sono stati anticipati nella conferenza stampa della pre-vigilia.

Tutti i vip in gara

Ci sarà anche un vip nostrano come Sonny Colbrelli: salirà a bordo della cosiddetta “Auto 1000”, cioè la vettura apripista, in compagnia dell'attore Giorgio Pasotti. Folta la presenza rosa: a bordo della celebre “Pink Car”, che per l'occasione sarà una Lamborghini Huracan, si alterneranno Victoria Cabello (insieme a Paride Vitale: i vincitori di Pechino Express), la showgirl Paola Barale e la cantante Arisa. Con loro la dottoressa Viviana Galimberti, a sostegno del progetto 1000 Miglia Charity per raccogliere fondi per la Fondazione Ieo Monzino.

Conosciuto tra televisione e radio anche Rudy Zerbi: il dj e opinionista sarà in sella a una Om Superba 665, l'auto vincitrice della 1000 Miglia del 1927. Rombano i motori e cresce l'attesa anche per la partecipazione di Giancarlo Fisichella: l'ex pilota di Formula 1 guiderà una Tesla iscritta alla 1000 Miglia Green.

I numeri della 1000 Miglia

La 1000 Miglia 2022 si snoderà lungo un percorso di quasi 2mila chilometri in quattro giorni, attraversando 257 località: sono previste 115 prove cronometrate, 17 controlli orari e 8 prove di media. Sono 425 le auto storiche al via: di queste 71 esemplari hanno preso parte alla “vera” 1000 Miglia, dal 1927 al 1957, altre 10 saranno Om Superba, poi 2 esemplari di Alfa 8c, 9 esemplari di Osca, 19 Ferrari e 6 Maserati in assetto sportivo da competizione. Tra gli iscritti la casa automobilistica più rappresentata è l'Alfa Romeo, con 50 vetture. I partecipanti arrivano da 29 nazioni diverse: 324 sono italiani, 133 olandesi, 70 americani e 66 tedeschi.

La 1000 Miglia 2022

L'edizione 2022, per la cronaca, taglia il traguardo delle quaranta rievocazioni: dalle due a cadenza quinquennale del 1977 e 1982, alla biennale del 1984 fino alle annuali dal 1986 ad oggi. Tra le novità del 2022 il ritorno del paddock al Brixia Forum di Via Caprera: torna, dopo due anni di assenza, anche il Trofeo Roberto Gaburri. Si rinnova infine l'appuntamento con il Ferrari Tribute, la rassegna di modelli del cavallino rampante.

Sul piano sportivo gli occhi sono puntati sul campione in carica: Andrea Vesco, trionfatore nel 2020 e nel 2021, è chiamato a sfatare il tabù del “non c'è due senza tre”. In 39 rievocazioni, infatti, solo Giuliano Canè è riuscito a trionfare per tre volte consecutiva, dal 1998 al 2000. Ci hanno provato anche Luciano Viaro, fermato da Bruno Ferrari dopo i successi del 2007 e 2008, e lo stesso Vesco, che nel 2019 si è arreso a Juan Tonconogy dopo le vittorie del 2017 e 2018.