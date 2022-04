A lezione di videogiochi: Stefano Caselli incontra gli studenti del liceo Foppa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Mercoledì 23 marzo 2022 i ragazzi del Liceo Artistico Foppa si sono incontrati con il Professore Stefano Caselli, esperto di games studies e studi sulla memoria. L’incontro, organizzato all’interno delle attività di orientamento per le classi seconde, è nato per fornire un’introduzione al videogioco partendo da un dialogo sul cinema. In particolare, durante l’incontro, si è approfondito il rapporto tra i due media per metterne in luce gli aspetti narrativi, arrivando infine a una panoramica sulle specificità dello storytelling videoludico. Un momento unico per gli studenti del Liceo Artistico Foppa che nell’anno 2022/2023 inizieranno l’indirizzo Audiovisivo Multimediale, percorso che vuole condurre lo studente verso l’approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario.

“Per gli studenti è stato molto importante incontrare un esperto come il prof. Caselli” spiega la Preside, Margheta Antonucci. “È fondamentale creare momenti di confronto per i nostri studenti sulle nuove professionalità e sulle ricerche che toccano il mondo digitale. Infatti è nostra intenzione continuare a proporre testimonianze dirette con professionisti che permettano ai ragazzi di confrontarsi attivamente con il mondo del lavoro. L’ incontro ha inoltre dato agli studenti una nuova prospettiva: videogiochi non solo come momento ludico, ma anche come professione”.