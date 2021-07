Istituto Numen: seminari e masterclass di alfabetizzazione sulla realtà aumentata e nuove tecnologie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’istituto Numen, istituto di innovazione tecnologica e digitale con la partenza dell’anno accademico 2021/2022, agli inizi di ottobre, offre seminari gratuiti mensili a numero chiuso dedicati all’alfabetizzazione digitale a partire dalla realtà aumentata con lo scopo di avvicinare tutti i partecipanti, tramite l’aiuto di professionisti qualificati nel settore, all’universo tecnologico in modo da creare un’interdisciplinarietà che può essere applicata in qualsiasi settore. Per iscriversi è necessario scrivere a: info@istitutonumen.it



“Il mondo del lavoro negli ultimi anni è cambiato diventando sempre più digitale portando alla nascita nuove figure professionali, ma trasformando anche quelle professioni già esistenti in ottica tecnologica. – spiega Salvo Trovato direttore dell’Istituto - In Italia, se facciamo un confronto con gli altri paesi, siamo ancora molto indietro nell’ investire nel mondo digitale, ma possiamo constatare come negli ultimi periodi ci siamo avvicinati di più nel digital e nelle tecnologie emergenti iniziando ad usufruire dell’intelligenza artificiale e dell’ausilio di nuove tecnologie per l’organizzazione di eventi”.



Nell’anno accademico2021/2022 dell’Istituto si potranno frequentare in presenza corsi dedicati all’area Design 4.0 pensato per poter imparare a progettare, modellare e realizzare prototipi tramite le stampanti 3D prodotti di design combinando abilità creative arricchite da un know – how artigianale e tecnologico; Videomapping 3D tecnica che trasforma qualsiasi tipo di superficie in un display dinamico attraverso luci e immagini che vengono proiettati sugli edifici; Sound Design, con lo scopo di insegnare l’uso di apparecchi tra i quali il pc e i microfoni per avvicinarsi alla comunicazione audiovisiva e alla consulenza musicale. Nato nella seconda metà del XX secolo ha ricoperto e tuttora un ruolo importante nella comunicazione coinvolgendo l’attenzione del fruitore attraverso i mass- media come la televisione e non solo. I partecipanti acquisiranno competenze tecniche e tecnologiche per acquisire l’esperienza necessarie per poter gestire un evento. Istituto Numen Il nuovo istituto di innovazione tecnologica e digitale, e situato , in zona Bovisa, vicino all’ex triennale, cuore pulsante del design milanese.



L’Istituto Numen vuole rispondere a una richiesta sempre più crescente di figure professionali specializzate nella Digital Innovation e nell’Industria 4.0 Avvalendosi della collaborazione di un team di docenti, professionisti qualificati del settore digital e aziende con sedi su tutto il territorio nazionale, propone corsi professionali e accademici di alta specializzazione, improntati sulla metodologia didattica laboratoriale learning by doing, apprese le nozioni si procede alla realizzazione di veri progetti. Le classi, a numero chiuso, sono guidate da professionisti che svolgono attività di formazione e ricerca internazionale e tutti i corsi sono costruiti sulla base dei bisogni concentri e sulle necessità specifiche delle aziende del settore.