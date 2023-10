In Valsabbia la differenziata si impara a scuola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Differenza in Comune è un progetto diventato ormai realtà concreta. In Valle Sabbia la raccolta differenziata ha raggiunto livelli da primato con il 78,74% (ultimo dato statistico ufficiale riferito all'anno 2021) dei volumi raccolti suddivisi tra le varie tipologie (plastica, vetro, umido etc), ma per la Comunità Montana e per Sae, la società incaricata del servizio, è necessario che questo processo virtuoso non solo non si arresti, ma anzi prenda ancor più vigore.

“È importante che la cultura della separazione dei rifiuti diventi sempre più permeata nella vita quotidiana di tutti i cittadini al pari di azioni semplici e che comunemente tutti facciamo. Per questo motivo guardiamo al futuro sostenendo, come ente territoriale di coordinamento, il progetto formativo dedicato alle classi delle scuole primaria e secondaria. Progettiamo e investiamo guardando alle nuove generazioni" dichiara Giovanmaria Flocchini, Presidente della Cmvs. La proposta didattica elaborata da Achab Group, società specializzata con expertise ventennale nel settore, denominata "#Differenza in Comune" prende spunto dal progetto complessivo della differenziata in Valsabbia.

"Sae è sempre vicina ai propri clienti finali con iniziative che aiutino a rendere più semplice un servizio che rappresenta una salvaguardia essenziale del territorio ed un termometro del valore civico di una popolazione. Da questo punto di vista i comuni nei quali operiamo sono un esempio virtuoso, ma a maggior ragione riteniamo essenziale investire in cultura del servizio puntando sui giovanissimi che sono anche divulgatori straordinari all'interno dei nuclei familiari" commenta Valter Paoli, Amministratore Unico della società con sede a Vobarno. Il progetto è totalmente gratuito per le classi aderenti e si basa su un laboratorio-didattico della durata di 2 ore, un concorso "Racconti d'Autore" legato alla scrittura creativa con festa finale e spettacolo teatrale pedagogico Ecoché, premiazioni, ma soprattutto la possibilità, per gli insegnanti, di usufruire di una piattaforma educativa con contenuti digitali multimediali (video lezioni, giochi educativi, cinema, narrativa, test e molto altro) da cui attingere per iniziative in classe e a casa senza vincoli organizzativi ne di orario. “Crediamo che le conoscenze acquisite da bambini e ragazzi debbano essere tramandate anche all’interno delle famiglie rendendo l’apprendimento sempre più accessibile. Per questo abbiamo creato uno speciale dado magico con il quale sarà possibile trovare, grazie ai QR code inseriti, giochi e pillole informative sulla piattaforma Scuolapark” precisa Elena Abeni, coordinamento Società Partecipate della Comunità Montana Valle Sabbia. L’adesione al progetto dovrà pervenire entro martedì 31 ottobre al seguente link: