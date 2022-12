IC2 Montichiari: una scuola che valorizza i talenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo 2 ”Rita Levi Montalcini” apre i battenti alle iscrizioni con gli OPEN DAY che si svolgeranno il 14 dicembre per le scuole primarie di via Falcone e Novagli e il 15 per la scuola dell’infanzia Pascoli e la scuola Secondaria “Tosoni”. Grandi novità nelle serate di presentazione soprattutto per la scuola primaria che ha ormai consolidato il progetto Scuola a tempo prolungato con orario 8.15-18.00 attivo da settembre 2022 e che ha raccolto notevoli consensi tra le famiglie.



“Il tempo prolungato, dal lunedì al venerdì fino alle 18.00, all’interno dello stesso contesto scolastico con la possibilità di completare l’esecuzione dei compiti pomeridiani dopo le 16.00 e consumare la merenda prima del rientro a casa, rappresenta una grande agevolazione per le famiglie del territorio” ha dichiarato la dirigente scolastica, dott.ssa Sabina Stefano, ma anche l’opportunità di un risparmio economico notevole, sui servizi pomeridiani fino ad oggi affidati a cooperative esterne alla scuola, presenti sul territorio.



La realizzazione di un’ala completamente nuova, costituita da 6 ambienti, destinati alle attività didattiche e laboratoriali nel plesso “Chiarini” di via Falcone, a partire da settembre 2023, sarà l’avvio verso un percorso didattico ricco di grandi novità, tra le quali: il protocollo “zaino leggero” in fase di sperimentazione nell’anno scolastico 2022/23 in tutti i plessi dell’IC2 di Montichiari su primarie e secondaria che garantirà la riduzione del peso degli zaini con un’organizzazione intelligente del materiale tra scuola e casa. L’IC 2 inoltre punta a migliorare il potenziamento di attività pomeridiane gratuite per tutti gli alunni, per agevolare, in periodo di crisi le famiglie costrette spesse, a far frequentare a pagamento, attività extra curriculari ai propri figli: TEATRO per i bambini della primaria e secondaria, progetto musicale con propedeutica e CORO di voci bianche, progetti SPORTIVI pomeridiani, attività di RECUPERO disciplinare e laboratori di INGLESE con MADRELINGUA. Gli alunni potranno liberamente frequentare i corsi pomeridiani prevalentemente gratuiti gestiti da esperti e/o docenti interni per l’intero anno scolastico.



Al momento sono partiti i progetti di teatro con circa 80 presenze. E per il prossimo anno scolastico un viaggio studio per potenziare l’inglese, aperto agli studenti della scuola Secondaria iscritti all’indirizzo tradizione e con inglese potenziato che prevede lo studio dell’inglese per 5 ore settimanali con la presenza di madrelingua anche durante le attività didattiche mattutine. In attesa delle iscrizioni on-line che saranno aperte dal 9 al 30 gennaio 2023, docenti e Dirigente attendono per la presentazione di attività e progetti, i nuovi futuri utenti nelle giornate di Open Day.