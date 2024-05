Storie per gioco: la vittoria ai “Caimani lettori” e ai “Ragazzi di carta”

Urago d’Oglio e Castel Mella: provengono da questi Comuni le due classi che si sono aggiudicate la vittoria finale nella ventunesima edizione di Storie per gioco. La gara di lettura, organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano con la collaborazione della cooperativa Equilibri di Modena, e il sostegno di Fondazione Cogeme Onlus, ha tenuto impegnati complessivamente 1.225 ragazze e ragazzi di 60 classi sparse per tutta la provincia: Bagnolo Mella, Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Chiari, Gambara, Iseo, Milzano, Orzinuovi, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Rudiano, Travagliato e Urago d’Oglio.

I partecipanti hanno iniziato a leggere a ottobre 2023, quando sono stati resi noti i 33 libri per ciascuna delle due categorie della gara, una riservata alle classi quinte elementari ed una alle prime e seconde medie. Dopo un paio di mesi, a metà dicembre i ragazzi hanno iniziato una serratissima competizione fatta di quiz, cruciverba, rebus e tante altre prove – due ogni 15 giorni – fino alla definizione della classifica, che ha portato alla proclamazione delle classi finaliste.

I finalisti

La sfida conclusiva, giunta al termine di due fasi di gioco svoltesi online sulla piattaforma www.storiepergioco.it, è andata in scena lunedì 20 maggio, ed ha visto gareggiare tra loro, per la scuola primaria “I Caccialibri” (5B di Urago d'Oglio), “La gang dei tritalibri” (5A Turla di Chiari), “I caimani lettori” (5A di Urago d'Oglio) e “La Gang dei libri” (5A di Rudiano). Per la scuola media invece la finale si è disputata tra i “Ragazzi di carta” (1A di Castel Mella), “Gli Shrekspeare” (2D di Castegnato), “I Pinguini Tattici lettori” (2E Castegnato) e “I 16K” (1A di Chiari).

Per le classi quinte la vittoria è andata ai “Caimani lettori”, accompagnati dall’insegnante Antonella Adriani e dalla bibliotecaria Veronica Garcia. La squadra dei “Ragazzi di carta” invece si è aggiudicata la finale della scuola media. Ad esultare sono stati i ragazzi accompagnati dall’insegnante Cati Bregoli, dalla bibliotecaria Cristina Dossi e dall’assessore del Comune di Castel Mella, nonché Presidente del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, Maura Conti.

A condurre i giochi e far divertire gli alunni, durante le fasi online e nella finale in presenza, uno dei massimi esperti nazionali di giochi e quiz legati ai libri e alla lettura, Eros Miari della cooperativa Equilibri di Modena, responsabile del cartellone per i ragazzi del Salone del Libro di Torino, che ha sapientemente guidato i ragazzi lungo tutto l'anno, selezionando i 33 titoli di ognuna delle due bibliografie, preparando i giochi e allestendo l'ambiente virtuale sul quale si sono svolte le prove.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche Silvia Luscia e Carlo Piantoni di Fondazione Cogeme, che hanno portato il loro saluto ribadendo i principi che hanno ispirato la gara, soprattutto i valori espressi nella Carta della Terra, uno dei principali riferimenti etici per l'educazione alla sostenibilità. Dopo la festa e le fotografie di rito, l'arrivederci alla prossima edizione della gara, con altri libri in gioco e altre prove, sempre più stimolanti.