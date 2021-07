ITS Machina Lonati: nasce il corso di Digital Marketing & Communication Manager

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Progettare campagne di marketing e comunicazione cross-mediali, curare il piano redazionale social di un’azienda, gestire campagne Adwords e social e utilizzare i principali strumenti di web marketing sono alcune delle competenze che si potranno acquisire grazie al nuovo corso Digital Marketing & Communication Manager di ITS Machina Lonati in partenza nel mese di ottobre 2021. La ricerca Jobs on the Rise 2021 Italia di LinkedIn dedicata ai lavori emergenti, dimostra come la figura dell’esperto di digital marketing e social media manager sia fortemente richiesta da parte di una gamma diversificata di aziende.



Per soddisfare la crescente richiesta di prodotti online le assunzioni nell’ambito dell’e-commerce e del marketing online sono aumentate del 51%. Proprio per rispondere a questi crescenti bisogni ITS Machina Lonati ha progettato, con il supporto di un comitato di aziende di settore, il corso Digital Marketing & Communication Manager, che forma figure professionali con competenze digitali sempre più verticali e specializzate. Il corso è strutturato in due anni, con un totale di 1200 ore di formazione (760 al primo anno e 440 il secondo anno), di cui 260 in inglese. Alla fine del secondo anno lo studente effettuerà uno stage in azienda di 800 ore in cui potrà mettersi alla prova e imparare facendo.



Per accedere al corso è necessario superare un colloquio motivazionale/attitudinale con il Direttore dell'ITS Machina Lonati e, successivamente, un test composto da tre prove scritte (informatica, lingua inglese, conoscenze tecniche e culturali di base) da svolgere in via telematica mercoledì 14 luglio 2021. Maggiori informazioni sul sito www.itsmachinalonati.it, oppure scrivendo a orientamento@itsmachinalonati.it o chiamando il numero 030.300671-int. 4 o WhatsApp 3755610875.