Brescia: grest all'oratorio Santa Maria in Silva

Come tutti gli anni l’oratorio Santa Maria in Silva propone il Grest 2022 in collaborazione con altre realtà della zona. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, dal 13 giungo al 1 luglio.



La giornata tipo prevede:

. Accoglienza e scenette e balli (mezz’ora)

. giocone a tema (1 ora)

. laboratori (mezz’ora)

. merenda e tempo libero (mezz’ora)

. tornei

. conclusione e balli



Gita settimanale il mercoledì esclusa e non obbligatoria e non vincolante per partecipare alle attività.



6-14 anni per partecipare al grest dal 13 giugno al 1 luglio



Settimane attive: settimane di Giugno

dal 13 al 17 giugno

dal 20 al 24 giugno

dal 27 giugno al 1 luglio



Copertura oraria: pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30



Costo: Costi: 25 euro a settimana, merenda inclusa



Spese extra: Nella quota è esclusa la gita settimanale che si svolge il mercoledì (giornata intera), verrà comunicata qualche giorno prima con tutte le indicazioni. Chi non partecipa alla gita, non paga questa spesa extra e rimane a casa il giorno della gita.



Sconti: Sono previsti sconti per fratelli



Accessibilità portatori handicap: Assistenza portatori handicap La struttura è quasi esclusivamente a livello piano terra, senza scale. Sia il campo esterno da gioco, il prato e il salone interno si trovano tutti sullo stesso livello.Alcune attività potrebbero essere svolte nella palestra dell’oratorio che si trova al piano seminterrato, raggiungibile sia tramite rampa esterna che ascensore interno.