Bresca: Its Academy Machina Lonati inaugura l’anno accademico con la lectio magistralis di Michele Grazioli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il segreto è avere il coraggio di sbagliare, perché sbagliare è una forma di libertà e solo chi sbaglia può capire come migliorare le cose. Dietro a ogni sbaglio infatti si nasconde una grande opportunità di crescita personale e professionale. L’errore come elemento imprescindibile per la propria crescita è il messaggio che unitamente alla testimonianza del suo brillante percorso Michele Grazioli, fondatore e Presidente del Gruppo Vedrai, ha raccontato martedì 31 gennaio 2023 alle ore 11.00 nell’Aula Magna di Its Academy Machina Lonati in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023. Dopo il saluto ai numerosi ospiti e istituzioni, Ettore Lonati, Presidente della Fondazione Its Machina Lonati, ha aperto la cerimonia insieme al Direttore Paolo Rizzetti, che al termine ha solennemente annunciato l’aperura dell’anno accademico. L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati è una solida e riconosciuta realtà formativa sita a Brescia che offre percorsi che spaziano dal turismo al marketing, dal retail al design, dal mondo digitale e dell’innovazione alla moda. Spiega Paolo Rizzetti: "Siamo orgogliosi del percorso del nostro Its e i numeri in costante crescita confermano che l’offerta formativa dell’ Its Academy Machina Lonati risponde concretamente alle necessità della società di oggi: da un lato quella proveniente dal mondo dell’impresa che ricerca nella Fondazione Its Machina Lonati un partner per formare figure professionali che ad oggi le aziende faticano a trovare, dall’altro quello dei giovani che vedono in Its una strada per formarsi e trovare una collocazione nel mondo del lavoro."

Fin dalle sue origini la Fondazione Its Academy Machina Lonati è stata una realtà pioniera nell’ambito della didattica e dell’innovazione. Grazie al confronto quotidiano con l’avanguardia tecnologica e alla professionalità dei docenti, le stesse aziende affidano ad ITS progetti per poter migliorare i propri servizi e aggiornarli alle esigenze del mondo di oggi. Michele Grazioli, Classe 1995, è un imprenditore “seriale” attivo da anni nell’ambito delle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Da giovanissimo si accorge di avere un grande talento nella gestione dei numeri e nell'utilizzo dei computer, imparando a programmare alle elementari, innamorandosi delle macro di Excel e della partita doppia. A 13 anni ha sviluppato il suo primo algoritmo che utilizza modelli di Intelligenza Artificiale, creando un software per la gestione del cantiere del padre e scontrandosi con la necessità di colmare alcune lacune riguardo alla conoscenza del settore con algoritmi in grado di aggiornarsi da soli. Il suo obiettivo era offrire al padre strumenti che lo aiutassero nella gestione della sua impresa e che valutassero le azioni di business da mettere in atto, così che avesse più tempo da dedicare alla famiglia. Laureatosi in Economia e Management all’Università Bocconi, Michele Grazioli è oggi considerato tra i massimi esperti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale applicata al proactive decision making e dell’Intelligenza predittiva. Nel 2019 entra nella classifica Forbes Under 30 nella Top 5 dei 100 giovani innovatori italiani più influenti d’Italia. Nel maggio 2020, a 25 anni, in piena pandemia da Covid-19, fonda il Gruppo Vedrai di cui è oggi Presidente.