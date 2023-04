Borgosatollo: iscrizione ai servizi scolastici, come e quando presentare la domanda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dalle ore 12 del 18 aprile alle ore 12 del 08 giugno 2023 sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici messi a disposizione dal Comune per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione, come di consueto, sarà possibile solo on line, con SPID, andando sul sito del Comune di Borgosatollo (www.comune.borgosatollo.bs.it) nella sezione “servizi on line” in home page.

Sempre sul sito internet o presso l’Ufficio Servizi alla Persona è possibile trovare tutte le informative sui costi e modalità di erogazione dei servizi e delle iscrizioni. L’iscrizione ai servizi scolastici è da effettuare ogni anno scolastico, non sono cumulative per più anni. I servizi a cui ci si può iscrivere sono:

mensa scuola primaria;

scuolabus su tutte le scuole di Borgosatollo (statali e paritaria);

entrata anticipata e ludoteca scuola primaria; • post scuola dell’infanzia statale;

richiesta dieta speciale infanzia statale e primaria; •

richiesta di riduzione costo servizi per reddito ISSE sotto i 13.000€;

modulo SDD per pagamento automatico mensa e infanzia statale; • nuovo spazio compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

I prezzi per le famiglie dei servizi scolastici sono rimasti quasi invariati rispetto allo scorso anno scolastico. Si è previsto un piccolissimo aumento medio del 4% per far fronte, in piccola parte, al complessivo aumento dei costi dell’energia. Ecco le novità importanti per il prossimo anno scolastico: attivazione con almeno 20 iscritti del servizio mensa per la scuola secondaria per gli alunni della settimana corta; attivazione in modo stabile con almeno 20 iscritti dello spazio compiti (doposcuola)presso i locali della scuola secondaria per gli alunni delle medie dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30; possibilità di iscriversi al Pedibus sia al percorso ormai stabile dal Cantarane ma anche al secondo percorso dal Parco Alpini che potrebbe partire con un congruo numero di iscritti; forte aiuto per le famiglie a basso reddito: sconto fino al 90% di tutti i servizi scolastici per redditi ISEE inferiori a 3.000€; dell’80% fino ai 5000€; 65% fino a 7500€ e così via. Resta invariato lo sconto fratelli.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi scolastici del comune negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30; sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

"Da parte dell’Amministrazione inizia la pianificazione del prossimo anno scolastico per quanto concerne l’accesso ai servizi scolastici da parte degli alunni iscritti alle scuole di Borgosatollo. Cercheremo di mettere a disposizione della cittadinanza dei servizi scolastici il più possibile attenti e coincidenti alle esigenze delle famiglie - ha detto MarcoFrusca, assessore all' istruzione - anche sui prezzi, in accordo con l’Assessore al Bilancio, abbiamo cercato di contenere gli aumenti e aggravi di costi alle famiglie. Sono fortemente aumentate le riduzioni di prezzo per i redditi ISEE bassi che dalla crisi hanno avuto maggiori sofferenze. In accordo con l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Chiaf abbiamo concordato di attivare il servizio mensa per la scuola secondaria e rendere stabile il servizio spazio compiti pomeridiano per gli alunni della scuola media. Grazie al supporto dell’Ufficio Istruzione che per tutto l’anno segue con dedizione e professionalità tutti gli adempimenti e le scuole statali e paritarie del territorio che collaborano in rete con l’Amministrazione Comunale".