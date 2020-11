Borgosatollo: aperte le iscrizione al Premio al Merito Scolastico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È aperta da lunedì 09/11/2020 la fase di raccolta delle richieste di PREMIO AL MERITO SCOLASTICO promosso dal Comune di Borgosatollo. Possono presentare domanda gli studenti con: • licenza media con votazione di 10 e 10 e lode; • diploma di maturità con votazione di 100 e 100 e lode; • diploma di Conservatorio o Accademico con il massimo dei voti; • laureati triennali e quinquennali con votazione di 110 e lode (conseguita entro il 30/11/2020). Il termine per inviare la richiesta è fissato al 19 DICEMBRE 2020.



Le domande vanno inoltrate all'ufficio Istruzione (030/2507210 o assistenza@comune.borgosatollo.bs.it), presentando copia del diploma o della tesi. Vanno indicati anche nome, cognome, telefono e indirizzo di residenza compilando la documentazione che è possibile trovare sulla home page del sito internet comunale.



Marco Frusca, Assessore Istruzione Borgosatollo: “Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, grazie al prezioso sostegno economico di realtà e associazioni locali, intende premiare gli studenti più meritevoli residenti a Borgosatollo. Vuole essere un’occasione per mostrare alla comunità il valore e l’impegno costante di molti giovani e ragazzi che quotidianamente si applicano assiduamente nei propri studi con dedizione e sacrificio per ottenere lodevoli risultati”.

