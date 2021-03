Borgosatollo: cerimonia di consegna dei premi al merito scolastico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si sono svolti sabato 20 e sabato 27 febbraio 2021 in videoconferenza le cerimonie di consegna dei premi al merito scolastico per il Comune di Borgosatollo. Sono stati premiati gli alunni che nello scorso anno scolastico hanno raggiunto i massimi traguardi scolastici. In particolar modo i ragazzi che hanno ottenuto 10 o 10 e lode nella licenza di scuola secondaria di primo grado (terza media), gli alunni che con la maturità hanno preso 100 o 100 e lode e gli universitari che si sono laureati con 110 e lode. In tutto sono stati premiati 27 giovani. Baccherassi Davide, Pagani Matilde, Pedersoli Rebecca, Pignata Giulia, Pluda Luca, Pola Maria, Portesi Chantal, Togni Noemi, Soldati Alessandro, Bolpagni Martina, Capelli Lorenzo, Faedi Flavia, Galetti Michele, Garzetti Valentina, Grigolato Federico, Marinoni Luca, Sala Andrea, Soldati Chiara, Chiesa Alberto, Cosio Tiziano, Cotelli Silvia, Febbrari Andrea, Giffoni Nicola, Pagani Mattia, Pascarella Giulia, Sbalzer Marta e Zamboni Elisabetta.

Alla cerimonia erano presenti: il Sindaco Giacomo Marniga, l’Assessore all’istruzione Marco Frusca, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo la vice preside prof.ssa Maria Pia Borgese, in rappresentanza della Parrocchia il parroco don Gino, il comitato dei genitori con la presidente Chiara Franchini e la vice presidente Giusy Zanardini e per la banca BCC Agrobresciano di Borgosatollo il direttore Angelo Grillo. “L’Amministrazione Comunale augura a tutti i premiati un futuro pieno di soddisfazioni e di poter raggiungere i traguardi e sogni per cui si sono molto impegnati - dichiara Frusca - E' un orgoglio poter premiare alunni che si sono distinti per aver raggiunto i massimi livelli nei propri studi e poterli presentare alla Comunità di Borgosatollo. Un particolare ringraziamento alla banca BCC Agrobresciano di Borgosatollo e al Comitato Genitori per il loro contributo economico all’iniziativa che è stato ripartito tra gli alunni premiati. Ragazzi continuate così e siate di esempio per gli altri; nella comunità moderna c’è bisogno di solida preparazione e di persone intraprendenti”.

