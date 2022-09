Premio tesi di laurea 2022: le scadenze e la biblioteca virtuale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

C’è tempo fino al 31 ottobre 2022 per partecipare al Premio per le migliori tesi di laurea su salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. I lavori saranno pubblicati nella “Biblioteca Tesi Sicurezza” che raccoglie su questi temi oltre 350 elaborati. Con la scadenza del 31 ottobre 2022 per l’invio delle tesi, si avvia verso la conclusione la nona edizione del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità” organizzato dalla Fondazione Aifos in collaborazione con l’Associazione Aifos e la partnership di PuntoSicuro. La manifestazione ha permesso alla Fondazione, che persegue finalità di sostegno sociale e di sensibilizzazione nel settore della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, non solo di premiare moltissimi lavori universitari, ma anche di evidenziare, di volta in volta, idee, strategie e soluzioni innovative capaci di fornire idonei strumenti di crescita in materia di salute, sicurezza e sostenibilità. Tutte queste idee e soluzioni innovative sono poi anche raccolte in una biblioteca virtuale per essere messe a disposizione di tutti gli interessati.

Una “Biblioteca Tesi Sicurezza” (BTS) che conta ad oggi, dopo la pubblicazione di 104 nuove tesi relative al premio tesi di laurea del 2021, ben 368 lavori in materia di salute, sicurezza e sostenibilità. Il Premio tesi di laurea su salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità Il Bando Tesi di Laurea 2022 riguarda tesi, discusse tra il 1° novembre 2021 ed il 31 ottobre 2022, che trattino i seguenti temi:

• Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti: o ambito giuridico, normativo, organizzativo; o ambito tecnico, ingegneristico, medico; o ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale.

• Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere organizzativo, lavoro dignitoso, corretta gestione ambientale in azienda.

• Pari opportunità, diversità di genere, conciliazione vita-lavoro. Per il Premio tesi di laurea la Commissione valutatrice selezionerà: - 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno dei tre ambiti individuati (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico, ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale); - 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno degli ambiti individuati; - 1 dottorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - 1 master di II livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - 1 tesi in materia di sostenibilità; - 1 tesi in materia di pari opportunità (Premio Sofia Comitato Donne Aifos).

Le tesi selezionate avranno diritto ad un riconoscimento economico di € 500,00, alla pubblicazione della tesi sui siti di Fondazione Aifos e di Aifos, alla presentazione su PuntoSicuro, a un abbonamento ai “Quaderni della Sicurezza” e a un attestato di partecipazione. L’importanza dello strumento di diffusione della Biblioteca Tesi Sicurezza Le tesi saranno pubblicate, come già ricordato, sul portale BTS “Biblioteca Tesi Sicurezza” (www.bibliotecatesi.fondazioneaifos.org), una biblioteca virtuale dedicata a tutte le tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità che hanno partecipato al Premio dal 2013 ad oggi. Le tesi di laurea inserite nella Biblioteca sono di libera consultazione e sono accessibili, tramite database, con la semplice creazione di un account gratuito.

Con il consenso degli autori, la Fondazione rende pubblici gli elaborati, li rende liberamente consultabili mettendoli a disposizione non solo di studenti, ricercatori, e accademici, che sentano l’esigenza di approfondire queste tematiche, ma anche di operatori della sicurezza, come, ad esempio, Rspp, Consulenti e Formatori. Il motore di ricerca della Biblioteca è strutturato in modo da poter filtrare la ricerca per autore, per anno di discussione della tesi, per ateneo, per corso di laurea, per area tematica e per argomento. Un logo segnala, in particolare, le tesi vincitrici del Premio Tesi di Laurea organizzato annualmente dalla Fondazione.

La partecipazione al premio tesi di laurea 2022 La partecipazione al Premio è completamente gratuita e il termine ultimo per l’invio degli elaborati, fissato al 31 ottobre 2022. Entro il mese di dicembre 2022 verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici del premio e la premiazione avverrà in una specifica data definita dalla Fondazione AiFOS. In considerazione della vicinanza della scadenza del 31 ottobre, invitiamo tutti gli studenti laureati/laureandi di tutte le università italiane a presentare le proprie tesi alla segreteria del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità”.