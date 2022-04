Dopo il grande successo delle precedenti edizioni digitali, mercoledì 6 aprile alle ore 18:00 si terrà il primo Tè della Salute in presenza all’interno del Punto Prelievi del Polidiagnostico Synlab Santa Maria di Vobarno. Un incontro gratuito dedicato alle donne, incentrato su un tema di primario interesse correlato alla salute femminile: “Pavimento pelvico: stabilità, equilibrio ed energia per la nostra femminilità”.



Grazie alla presenza della dott.ssa Eddy Spezzati – Psicologa e della dott.ssa Clio Gregori – Ostetrica, si comprenderà l’importanza rivestita da questa specifica parte del corpo nell’intimità e nella vita di ogni donna, sia in giovane età che dopo il parto e in menopausa. La presenza della Psicologa sarà un contributo essenziale per comprendere come mai, spesso, determinati disagi vengano accettati passivamente, quando in realtà la loro risoluzione potrebbe portare nuova stabilità ed energia alla psiche della persona, oltre che al corpo.



L’incontro pubblico ha il fine di dipanare dubbi e perplessità su un tema, quello del pavimento pelvico, che, in materia di benessere e salute femminile, è spesso misconosciuto.



Per partecipare al Tè della Salute basterà iscriversi mandando una mail a eventisantamaria@synlab.it