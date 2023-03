Vobarno: un libro per spiegare la sana alimentazione ai più piccoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un’iniziativa realizzata da Synlab in collaborazione con la Comunità montana di Valle Sabbia che ha l’obiettivo di fornire uno strumento di sensibilizzazione e prevenzione per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Alla consegna dei libretti, presso l’Istituto Comprensivo A. Belli di Sabbio Chiese, era presente anche il Sindaco, Rinaldo Bollani. Il libretto, realizzato dal team scientifico del progetto Fitfoodness CamKids* e di altri Specialisti Synlab, utilizza una formula attrattiva e coinvolgente capace di raccontare alcune semplici regole sulla sana alimentazione anche ai più piccoli.

Protagonista è la mascotte CAMMino, un simpatico maghetto che accompagna il lettore in un percorso di sensibilizzazione sulla necessità di seguire una corretta alimentazione, svolgere attività fisica e adottare nel complesso uno stile di vita sano, che aiuti a prevenire l’insorgere di patologie, a ogni età. I consigli sono raccontati dal maghetto Cammino attraverso un percorso intuitivo e una grafica ludica e coinvolgente, con tanto di ricette pratiche e colorate in appendice. “Educare i bambini di oggi e fornire loro risorse e competenze affinché siano attenti alla loro salute significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani. È anche questo il senso del progetto che vede oggi la nostra realtà attiva e attenta ai più giovani e al loro benessere. Con i nostri Specialisti pensiamo che l’educazione delle nuove generazioni, infatti, rappresenti il modo migliore per prendersi cura del futuro, a partire dal presente” ha dichiarato Emanuele Domingo, ESG Manager di Synlab Italia. “Credo che sia molto importante partire dal benessere dei bambini, attraverso un approccio alla salute che comincia da una corretta alimentazione nonché l’avvicinamento alle attività sportive presenti anche sul nostro territorio. Inoltre, questo libretto può rappresentare un utile strumento per sensibilizzare le famiglie” ha aggiunto il Presidente della Comunità montana Valle Sabbia, Gianmaria Flocchini. Ilario Romano, Direttore Polidiagnostico Synlab Santa Maria di Vobarno ha concluso: “Da sempre Synlab ha instaurato un dialogo proficuo e costruttivo con il territorio. Ne sono un esempio le numerose iniziative di sensibilizzazione aperte al pubblico e completamente gratuite che coinvolgono i nostri Specialisti, uno su tutti: i Tè della Salute, incontri divulgativi con cadenza bimensile”.

Il progetto FitFoodness CamKids fu ideato e realizzato da Synlab Cam Monza con il contributo e il patrocinio di: Università degli Studi di Milano Bicocca, Comitato Scientifico Expo 2015, Comune di Monza, ASL Monza e Brianza (oggi ATS Brianza), Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche e Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa della Società Italiana di Pediatria.