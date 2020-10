Brescia: Poliambulatorio PTC e Poliambulatorio San Pietro si uniscono

"Dal primo settembre due importanti poliambulatori cittadini si uniscono sotto un unica gestione, il poliambulatorio PTC ed il Poliambulatorio San Pietro si fondono per fornire un servizio integrato tra le specifiche eccellenze, Il Poliambulatorio San Pietro manterrà la propria vocazione pediatrica, dove spicca il servizio di guardia pediatrica, mentre PTC continuerà a servire la propria qualità nelle visite specialistiche e per la fisioterapia e riabilitazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Obiettivo di questa Unione, spiega l’amministratore della società, Carlo Francesco Fazzari, "è fornire ai bresciani un servizio di eccellenza sanitaria per ogni ambito. Specializzare le strutture risulta strumentale per questo fine, entrambe mantengono comunque viva la mission rappresentata dalla prevenzione, partendo dal centro prelievi interno sino al supporto psicologico. Obiettivo comune è fornire alla popolazione un servizio di consulenza, siamo in grado di indirizzare il paziente verso la migliore soluzione e verso un percorso personalizzato in base alle specifiche esigenze. Con questa fusione, i circa 150 specialisti in squadra saranno in grado di fornire per la città un vero e proprio servizio di concierge della salute per i nostri concittadini".