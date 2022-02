Psicofarmaci: opuscoli per informare i cittadini sugli effetti collaterali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gli psicofarmaci, con il consumo in crescita, e gli effetti indesiderati. Il Ccdu, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, sabato mattina ha posizionato un tavolo informativo all'angolo fra Corso Palestro e Contrada Cavalletto a Brescia per informare i passanti sugli effetti collaterali, e quindi indesiderati, generati dalla loro assunzione.

Il consumo di questi psicofarmaci è in crescita da anni senza una adeguata informazione e causando spesso dipendenza e assuefazione a tal punto che anche il loro scalaggio e il conseguente abbandono possono essere intrapresi esclusivamente sotto la guida di un medico. Ancora una volta il tema, molto trascurato, ha evidenziato un diffuso interesse nella cittadinanza. Si sono mostrate desiderose di un approfondimento molti passanti che si sono avvicinati per chiedere informazioni. Alcuni di loro, semplicemente leggendo alcuni cartelloni appesi al gazebo, hanno chiesto di poter prelevare i libretti messi a disposizione. I volontari si sono resi conto, ancora una volta, della esagerata diffusione dell'uso di psicofarmaci.

Ogni persona che si è soffermata ha mostrato di avere un parente o un amico, che ne fanno uso. Gli opuscoli informativi disponibili si intitolavano "Gli psicofarmaci" e "Psicostimolanti" e hanno suscitato un chiaro interesse nella cittadinanza che ne ha prelevati circa 300 copie. Un signore si è avvicinato e ci ha raccontato il suo dramma familiare mentre altri hanno chiesto l'indirizzo del sito web di riferimento ccdu.it per un approfondimento. L'iniziativa verrà ripetuta in Marzo continuando a mettere a disposizione i materiali informativi gratuitamente.