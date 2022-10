Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Covid-19 come ha cambiato le emozioni della nostra famiglia? Ha davvero creato disturbo alla crescita dei bambini? È responsabile del disagio crescente di piccoli, adolescenti, giovani adulti e dei loro genitori? Le domande da porre sulla pandemia e il mondo interiore sono molte. E le risposte devono essere profonde e ritagliate sull’individualità di ogni persona e del suo contesto familiare. Con questo scopo l’Istituto Clinico Città di Brescia e l’associazione “ilsorrisodeibimbi” organizzano una serie di incontri per genitori, e non solo, dal titolo “La pandemia dentro”, un modo per contribuire al confronto sul delicato mondo della emotività. La formula è collaudata: nessuna lezione frontale, ma una riflessione che ogni volta si costruisce a partire dalle esigenze dei partecipanti. Gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno a partire dalle 18.15 all’Istituto clinico Città di Brescia di Via Gualla 15, in città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Questo il calendario dell’iniziativa: 12 e 27 ottobre; 9 e 23 novembre. Nel 2023 si riprenderà il 22 febbraio per proseguire l’8 e 22 marzo; il 5 e 19 aprile; il 3 maggio. A condurre il gruppo, aperto a genitori, educatori, a tutti gli appassionati di emozioni, la dottoressa Romana Caruso Mariani, psichiatra e psicoterapeuta. L’associazione “ilsorrisodeibimbi” dedica questa iniziativa al presidente e fondatore Fabio Lenghi, recentemente scomparso. Per informazioni si può telefonare al 333-6966691. Brescia, 07 ottobre 2022