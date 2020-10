Domus Salutis: “Apri gli occhi alla trombosi”

La Casa di cura Domus Salutis di Brescia della Fondazione Teresa Camplani celebra la Giornata mondiale della trombosi del prossimo 13 ottobre con “Apri gli occhi alla trombosi”, mettendo a disposizione il proprio ambulatorio ecocolordoppler vascolare. I pazienti con il sospetto di malattie vascolari o con la malattia circolatoria in atto, potranno effettuare in modo gratuito, previa prenotazione, ecocolordoppler venoso e arterioso e test del cammino per le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori.

Trombosi e malattie cardiovascolari

“La trombosi – spiega il dott. Marco Martinelli, responsabile UO di riabilitazione specialistica polifunzionale della Domus Salutis - è l’occlusione di una vena o un’arteria ed è la terza malattia cardiovascolare più comune dopo l’ischemia miocardica e l’ictus cerebrale. Gravi complicanze sono l’embolia polmonare e l’amputazione di una gamba. È possibile diagnosticare la trombosi con un esame non invasivo, l'ecocolordoppler - dettaglia -, che fornisce informazioni precise sullo stato di salute delle pareti venose, sul funzionamento delle valvole e l’eventuale presenza di reflusso (ritorno venoso) ed è in grado di valutare la presenza di ostruzioni a livello delle arterie. Conoscere la trombosi significa 'curarla e salvare vite': per questo la diagnosi precoce è fondamentale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Giornata mondiale della trombosi

“L'adesione alla Giornata mondiale della trombosi - afferma il dott. Fabio Russo, consigliere delegato della Fondazione Camplani che riunisce le Case di cura Domus Salutis di Brescia, Ancelle della Carità di Cremona e San Clemente di Mantova – testimonia l'impegno delle nostre strutture a favorire la conoscenza delle cause e dei fattori di rischio atti a prevenire l'insorgenza di gravi malattie. Impegno reso possibile grazie alla disponibilità ed alla professionalità di tutti i nostri operatori”. Per informazioni 800 150190.