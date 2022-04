Brescia: campagna di screening dedicata alle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

A partire da martedì 5 aprile sarà possibile prenotare una valutazione gratuita del proprio rischio cardiovascolare globale (comprensiva di analisi ematochimiche, misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico). Alle Pazienti che risulteranno “a rischio” sarà poi offerto gratuitamente un approfondimento clinico comprensivo di visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogramma. La campagna è rivolta a tutte le donne sane (non già in cura per patologie cardiovascolari) residenti nella città di Brescia e di età compresa tra i 35 e i 69 anni interessate a prevenire la cardiopatia ischemica, prima causa di morte per le donne. Per prenotare è necessario telefonare a partire da martedì 5 aprile al numero 030 5531138 il martedì e il giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00, fino a esaurimento posti. Lo screening e le eventuali indagini successive saranno offerti presso i Punti Prelievo Synlab di piazza della Vittoria 4 e di via Marconi 9/11. Perché è tanto importante fare “educazione” sul rischio cardiovascolare femminile? Pochi purtroppo sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la Cardiopatia Ischemica, patologia che causa la morte di una donna su tre ogni anno.