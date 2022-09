Cheratosi attinica: giornata di screening gratuiti al Civile di Brescia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “Segnali sulla pelle” con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione fa tappa Sabato 24 Settembre presso gli Spedali Civili di Brescia.

Promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) “Segnali sulla pelle” ha l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce per questa malattia pre-cancerosa che non può essere sottovalutata.



Le visite si svolgeranno sabato 24 Settembre presso la clinica dermatologica del Civile, diretta dal Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton. Le visite sono esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per le prenotazioni contattare il numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.



La Cheratosi Attinica (AK) è una lesione considerata una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, e si manifesta dopo i 40 anni. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti in Italia: si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica.

Le sedi anatomiche preferenziali sono quelle cronicamente fotoesposte, quali viso, orecchie, cuoio capelluto calvo e dorso delle mani con rischio di insorgenza maggiore in uomini e donne, particolarmente se con carnagione, capelli e occhi chiari. Se le lesioni non vengono trattate possono evolvere in un carcinoma squamocellulare invasivo che rappresenta il 25% di tutti i tumori della pelle ed è dotato di capacità di invadere i tessuti sottostanti e di metastatizzare agli organi interni. L’esposizione solare eccessiva e l’uso di lampade abbronzanti sono i fattori di rischio più importanti.



"La cheratosi attinica – spiega il Professor Calzavara Pinton - si presenta come una piccola area arrossata più o meno ispessita e ricoperta di squame che appare ruvida al tatto, è asintomatica e non scompare con il tempo. Il numero è variabile. In alcuni può essere isolata ma in altri sono molte. In questi casi, le cheratosi insorgono su un cosiddetto “campo di cancerizzazione” cioè una cute che si presenta con altri segni di danno solare cronico come le rughe, macchie più scure alternate a macchie più chiare e una riduzione di spessore".