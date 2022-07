Brescia: associazione artigiani e accademia Santa Giulia portano bellezza e sollievo nel reparto di pneumologia del Civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È cosa nota che un ambiente curato e armonioso influisce positivamente su chi lo vive ed è universalmente riconosciuto che l’arte possa veicolare una trasformazione dei luoghi difficili – come un ospedale – in ambienti che suscitino un senso di tranquillità. La testimonianza concreta è negli esiti del lavoro artistico svolto dai tredici studenti del Biennio di Decorazione Artistica dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia e dalla riqualificazione edilizia del reparto di Pneumologia degli Spedali Civili ad opera dell’Associazione Artigiani.

L’idea nasce proprio dall’Associazione Artigiani che ha individuato nel reparto l’ambiente ideale in cui dare vita ad un’iniziativa che vuole esprimere a nome di tutti gli artigiani il più sentito ringraziamento per quanto fatto dagli operatori sanitari in occasione dell’emergenza Covid, che tanto duramente ha colpito la nostra città. Con il desiderio di rendere più accogliente il reparto ospedaliero bresciano, l’Associazione ha coinvolto l’Accademia di Belle Arti di Bresca SantaGiulia, ed in particolare i giovani studenti del corso di Decorazione, con la precisa richiesta di dare un nuovo “respiro” agli accessi e al corridoio del reparto.

Con il “fare” tipico degli artigiani il progetto ha rappresentato l’occasione ideale per formare una rete di valorizzazione partendo dal coinvolgimento dell’Arch. Alessandra Dosselli che ha proposto di sviluppare dei pannelli artistico- decorativi dedicati al tema dell’aria come fonte di vita e che poi ha avuto il compito di coordinare i lavori di riqualificazione. Attraverso forme neutre, astratte o semi-astratte gli studenti Luana Bigoni, Giorgio Carera Quarena, Irene Curti, Davie Foresti, Malina Georgiana Lucaci, Elisa Marchese Grandi, Maria Maddalena Martinelli, Samuele Rongoni, Laura Sangalli, Anaïs Sferrazza, Cintia Susan Oliveira Tedoldi Raiol ed Eva Tonni – coordinati dal docente della cattedra di Decorazione Prof. Shuhei Matsuyama - hanno rappresentato ed interpretato il tema affidato con il titolo “Aria=spirito vitale”.

Utilizzando una gamma di colori prismatici i giovani decoratori hanno realizzato opere dalle svariate forme con il principale obiettivo di accompagnare i pazienti e i loro familiari nelle attese di reparto in momenti non sempre facili, suscitando in loro un senso di sollievo. Tale sensazione si percepisce sia nell’accesso che nell’uscita dal Reparto: due pannelli dorati decorati, il primo con colori caldi mentre il secondo con colori freddi, entrambi caratterizzati da un taglio obliquo e pensato per creare una contrapposizione armonica, svolgono la funzione di accompagnamento dell’utente in questo “viaggio nell’arte”. Gli studenti hanno studiato, progettato e realizzato le loro opere nell’anno accademico 2020/2021, durante il primo anno del biennio specialistico e dopo un lungo periodo di distanziamento sociale. Nonostante questo, tutti i tredici ragazzi hanno lavorato con professionalità e autenticità, mostrando le competenze apprese durante il loro percorso di formazione ed esprimendo ciascuno, nell’individualità, la propria creatività.

Una volta realizzati i pannelli decorativi, l’Associazione Artigiani, ampliando ancora una volta la sua consolidata rete di collaborazione con gli artigiani del territorio, ha coinvolto le imprese associate Verni Decor s.n.c di Tiziano Archetti che ha ritinteggiato i locali e L.A.L. Lattoneria s.r.l. di Giuseppe Bertoglio che ha predisposto i supporti di ancoraggio alle pareti delle opere, mettendo in circolo anche nuova economia in un momento storico decisamente complesso.

Il progetto “Arte=Spirito Vitale” rappresenta un esempio concreto di come sia importante portare la bellezza dell’arte in ogni luogo, perché l’arte può diventare uno strumento per prendersi cura della vita. Fondamentale al compimento di tutto questo, la lungimiranza dell’Associazione Artigiani che da sempre crede nei giovani e nella loro formazione; un Ateneo e la sua terza missione che mette a disposizione le proprie forze e capacità per migliorare il proprio territorio; gli artigiani e le maestranze che hanno donato il loro tempo e competenze e i giovani studenti – ormai professionisti - che hanno vissuto con professionalità e partecipazione la richiesta della committenza. “Nonostante tutto l’emergenza sanitaria qualcosa ci ha insegnato,” - ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Bortolo Agliardi all’inaugurazione a porte chiuse del Reparto di Pneumologia – “solo lavorando insieme, facendo squadra e con un atteggiamento solidale possiamo migliorare il nostro territorio e lasciare il mondo un po’ migliore.”