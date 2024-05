Metti, una cena isolati in vigna, sul Montenetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, la cantina Lazzari e l’Osteria Finil del Pret ripropongono per il 2024 “Metti, una cena isolati in vigna”, format di successo che permette di gustare piatti abbinati ai vini prodotti nelle stesse vigne in cui si cena e facendosi accompagnare verso la notte da un quartetto d’archi. Sei serate da giugno a settembre per godersi il romanticismo delle serate all’aria aperta seduti a tavola immersi nelle vigne di Capriano del Colle.

Godere con tutti i sensi, questa è l’idea alla base della serie di eventi “Metti, una cena isolati in vigna”: Con la vista si contemplano le vigne con la chiesa patronale di Capriano del Colle sullo sfondo durante il tramonto, il momento che i fotografi chiamano “golden hour”, e gli allestimenti a cura di Babette Catering; con l’olfatto ci si immerge nei vini prodotti nelle vigne Lazzari (due volte Tre Bicchieri del Gambero Rosso); con il tatto e con il gusto si assaporano le composizioni create ad hoc con prodotti locali e Presìdi Slow Food dall’Osteria Finil del Pret di Comezzano-Cizzago (Chiocciola sulla Guida Osterie d’Italia 2024); con l’udito ci si fa accompagnare dolcemente verso la sera dal quartetto d’archi Acanthus, giovani musicisti diplomati nei conservatori della provincia di Brescia.

“Uno dei caposaldi della nostra cucina” confessa Simone Bianchetti dell’Osteria Finil del Pret “è l’estrema attenzione nella selezione delle materie prime. Consci che il nostro ruolo, come ristorante, non sia semplicemente quello di preparare piatti, ma di dare dignità e riconoscibilità a tutti i prodotti utilizzati e, con essi, ai produttori che faticano ogni giorno per offrirceli.”

“Abbiamo scelto il Brolo di San Lorenzo” aggiunge Davide Lazzari della cantina Lazzari “perché è il luogo più simbolico della nostra terra. Una vigna alle spalle della chiesa Seicentesca in rappresentanza della secolare identità culturale di Capriano del Colle. Uno dei luoghi architettonici più rilevanti del territorio affiancato dalla più tradizionale attività territoriale: la viticoltura”

Le cene si terranno nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. Le date disponibili sono pubblicate sul sito www.lazzarivini.it